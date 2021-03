Tim Cook chiede un futuro sicuro e pieno di speranza per tutti

Il CEO di Apple Tim Cook è tornato a parlare della pandemia, insieme ad altre importanti tematiche, come quelle legate al razzismo. Lo ha fatto scrivendo un editoriale per il Wall Street Journal, chiedendo ulteriori azioni da intraprendere contro il razzismo sistemico e la necessità di parlare dell’impatto che la pandemia ha avuto sulle comunità.

L’intervento di Cook evidenzia come la pandemia abbia avuto un impatto diverso su varie comunità e attinge alla sua esperienza personale di crescita durante il movimento per i diritti civili. In teoria, una malattia dovrebbe colpire tutti allo stesso modo. Ma in realtà, è vero il contrario, spiega Tim Cook. Abbiamo tutti visto, in tempo reale, come la discriminazione strutturale e gli ostacoli alle opportunità svolgono un ruolo chiave in caso di crisi come queste:

Nelle nostre comunità, ogni fardello, dai tassi di infezione e di esito dell’assistenza, alle avversità economiche, alle sfide dell’apprendimento virtuale quando le scuole sono chiuse, ricade maggiormente su coloro per i quali la vera equità è sempre stata lontana. Essendo cresciuto durante il movimento per i diritti civili, è stato frustrante vedere quanto lavoro deve ancora essere fatto, ma è incoraggiante vedere fino a che punto le persone di buona volontà avranno messo da parte il conforto con lo status quo per marciare e chiedere qualcosa di meglio

Con l’avvicinarsi, si spera, della fine della pandemia, Cook afferma che è responsabilità collettiva garantire che tutti gli individui, le comunità, le aziende e i governi facciano tutto il possibile per garantire un futuro pieno di speranza e sicuro per tutti.

Quando la pandemia sarà lontana, non possiamo semplicemente presumere che la guarigione arrivi di conseguenza. Spetta a tutti noi – individui e comunità, aziende e governi – garantire che ciò che ci aspetta non sia solo la fine di una malattia, ma un futuro sicuro e pieno di speranza per tutti coloro che si sono sacrificati e hanno sopportato in questo periodo senza precedenti

La crisi sanitaria globale ha costretto milioni di studenti a imparare a distanza da casa e Cook afferma che Apple è impegnata a costruire potenti strumenti di apprendimento per condividerli con decine di migliaia di insegnanti, educatori e genitori. Il CEO di Apple prosegue descrivendo i molteplici investimenti della multinazionale da lui guidata per le comunità di colore e sotto rappresentate:

ci ha portato a intraprendere nuovi importanti investimenti attraverso la nostra iniziativa per l’equità razziale e la giustizia. Questi progetti includono il Propel Center di Atlanta, che stiamo contribuendo a costruire in collaborazione con i college e le università storicamente neri del paese, per supportare la prossima generazione di leader di colore in campi che vanno dall’apprendimento automatico allo sviluppo di app, dall’imprenditorialità al design

Cook conclude il suo articolo tra presente e futuro con un messaggio di speranza, dicendo che questa pandemia ha comunque insegnato che è necessario parlare e che una lunga storia di ingiustizia non dovrebbe essere usata come scusa per non fare nulla.

Il vecchio proverbio dice che il momento migliore per piantare un albero è stato 20 anni fa, ma il secondo momento migliore è oggi. Se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa, spero che nessuno di noi possa usare la lunga storia dell’ingiustizia come scusa per non agire. Le nostre vite su questo pianeta sono preziose e fugaci, e il destino ha un modo per ricordarci che la società è forte solo quanto Forti sono coloro che, per troppo tempo, sono stati trascurati e sottovalutati

L’editoriale completo di Cook può essere letto sul Wall Street Journal. Per tutte le notizie che ruotano attorno a Tim Cook il link da seguire è questo.