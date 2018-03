Tim Cook e Wozniak rendono omaggio a Stephen Hawking

Oggi il pianeta si è svegliato un po’ più povero: questa e numerose altre frasi per commemorare Stephen Hawking costellano in queste ore post e canali social: anche Tim Cook e Wozniak hanno reso omaggio al celebre scienziato britannico nel giorno della sua scomparsa.

L’amministratore delegato di Cupertino si affida a un post su Twitter, come spesso accade per avvenimenti Apple ma anche per tributi a personaggi importanti. Tim Cook commemora Stephen Hawking riportando una delle frasi più celebri in assoluto dello scienziato «Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza». Il messaggio di Cook si chiude poi con un suo pensiero personale «Saremo sempre ispirati dalla sua vita e dalle sue idee».

“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” -Stephen Hawking. We will always be inspired by his life and ideas. RIP.

— Tim Cook (@tim_cook) 14 marzo 2018