TrenDevice Days: 6 giorni di grandi sconti su smartphone e tablet ricondizionati

Su TrenDevice vi aspettano i TrenDevice Days: 6 giorni di grandi sconti, dal 9 al 14 Maggio. Una maratona di imperdibili offerte su tutti gli smartphone e tablet ricondizionati ai prezzi più bassi dell’anno. Un evento importante per tutti coloro che da tempo stanno pensando di cambiare il proprio smartphone o tablet ma aspettano il momento giusto per risparmiare. Con i TrenDevice Days, l’occasione è finalmente arrivata. Quindi non perdete tempo e andate subito sul sito TrenDevice per scoprire tutte le offerte.

Oppure se in questo momento non avete tempo, a questa pagina potete lasciare la vostra email per restare aggiornati su tutte le straordinarie offerte che si alterneranno duranti i 6 giorni di questa promozione.

Ora vediamo perché, con i TrenDevice Days, è l’occasione per fare del bene all’ambiente, anche con il vostro contributo. Sicuramente sapete già che le riserve della Terra non sono infinite e proprio per questo motivo TrenDevice ha a cuore l’ambiente. L’ecommerce n.1 in Italia per smartphone e tablet ricondizionati, infatti dona una seconda vita a tutti i dispositivi che acquista da privati e aziende, anche quelli danneggiati (che altrimenti andrebbero buttati), rimettendoli in circolo. Quindi, grazie al processo di ricondizionamento effettuato dai tecnici certificati TrenDevice, il pianeta ha un rifiuto in meno da smaltire. E anche voi, acquistandolo ricondizionato anziché nuovo, contribuite a salvaguardare l’ambiente con un consumo hi-tech consapevole.

Ma non è finita qui. In occasione di questi 6 giorni di promozione, TrenDevice vuole fare ancora di più: per ogni ordine effettuato dal 9 al 14 Maggio, l’azienda destinerà 2 euro per una speciale raccolta fondi che servirà a piantare alberi in Italia e nel resto del mondo. È un importante progetto che TrenDevice realizzerà in collaborazione con Treedom, una realtà tutta italiana che dal 2010 ha permesso a contadini locali di Africa, America Latina, Asia e Italia, di piantare più di 400.000 alberi, contribuendo così a produrre benefici ambientali, sociali ed economici.

Quindi, durante i TrenDevice Days, avete un motivo in più per acquistare lo smartphone ricondizionato o il tablet che avete sempre desiderato: potete risparmiare grazie alle straordinarie offerte dei 6 giorni di promozione, e dare il vostro contributo concreto all’ambiente.

Andate subito sul sito TrenDevice: vi aspettano grandi sconti mai visti prima su iPhone, iPad e Samsung ricondizionati, garantiti 1 anno. Ricordatevi che i TrenDevice Days sono dal 9 al 14 Maggio.



TrenDevice nasce nel 2014 ma è già la soluzione n.1 per la compravendita di smartphone e tablet ricondizionati: oltre 2.800 recensioni certificate ed un indice di soddisfazione della clientela pari al 96%.