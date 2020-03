Treppiede da tavolino perfetto per videoconferenza con smartphone, in sconto a 10 euro

In questo periodo in cui lo smart working e il distanziamento sociale sono saliti agli onori della cronaca per cause di forza maggiore, la videochiamata è diventata lo strumento di comunicazione principale per la maggior parte delle persone.

Non tutti però dispongono di un comodo computer di fronte al quale sedersi per poter partecipare comodamente ad una video conferenza di lavoro o ad una chiamata con i propri famigliari, dovendo ripiegare sugli onnipresenti smartphone, sicuramente versatili ma forse meno appropriati.

Per mitigarne i limiti potrebbe essere interessate sfruttare un treppiedi da tavolo, su cui montare lo smartphone alla giusta altezza mantenendo le mani libere e gestendo le video chiamate con maggiore comodità

Il treppiedi in questione è particolarmente comodo, può ospitare uno smartphone in orientamento verticale o orizzontale e dispone anche di un telecomando Bluetooth remoto che attiva, nel caso servisse, l’otturatore della fotocamera.

Di dimensioni contenute quando piegato, può essere utilizzato anche come comodo selfie stick nel caso in cui ce ne fosse la necessità.

Disponibile nei colori rosso e nero, il treppiede da tavolo / selfie stick è in vendita a circa 10 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.