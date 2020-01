Tribit Xfree, auricolari Bluetooth per sportivi in offerta a 9,79 euro

Se cercate un paio di auricolari senza fili per ascoltare la musica mentre fate jogging o vi allenate in palestra, date un’occhiata a quelli di Tribit attualmente in sconto a soli 9,79 euro grazie ad un codice speciale.

Questi auricolari sono costruiti in alluminio aeronautico, materiale super leggero che al contempo promette un’elevata resistenza all’usura. Montano driver da 8 mm ed una batteria che promette fino a 10 ore di autonomia con una sola carica, in più sono certificati IPX5 quindi completamente resistenti al sudore e ad un breve scroscio di pioggia.

I gommini in-ear promettono un buon isolamento dai rumori esterni: a tal proposito, la scheda tecnica parla di cancellazione del rumore di tipo CVC 6.0. Gli auricolari Tribit Xfree sono inoltre caratterizzati da un sistema magnetico che consente di bloccare tra loro le due cuffiette per chiuderli intorno al collo a mò di collana, in modo tale da evitare il rischio di perderli tra una pausa e l’altra.

Si collegano ai dispositivi tramite Bluetooth 4.1 perciò sono compatibili praticamente con tutti i dispositivi attualmente in commercio, pesano solo 14 grammi, incorporano un piccolo telecomando lungo il filo della cuffia destra per permettere di gestire facilmente le principali funzioni di controllo musicale e sono venduti con tre diverse misure per i gommini, che consentono di adattarle alle più disparate conformazioni auricolari.

Se li volete comprare, costano quasi 30 euro ma come vi dicevamo in apertura potete inserire il codice TRIBIT31IT nel carrello e risparmiare più della metà del prezzo di listino: con questo codice infatti vengono tolti ben 17 euro, per un prezzo finale di soli 9,79 euro.