In sconto le periferiche Trust per il rientro al lavoro e al gaming

Con l’inizio di settembre riprendono le attività scolastiche e lavorative, e per l’occasione Trust ha deciso di scontare su Amazon una selezione di accessori pensati per accompagnare gli utenti sia nel lavoro che nel tempo libero, in particolare nel gaming.

Cuffie

Trust GXT 489 Fayzo

Di queste cuffie è in sconto la versione over-ear wireless dotata di suono surround 7.1 e driver da 50 mm che si può connettere simultaneamente a PC/console e smartphone tramite ricevitore USB.

Presenta archetto regolabile e padiglioni ripiegabili ed è disponibile a 69,99 € nei colori nero, bianco e viola, anche se in questi giorni come dicevamo si può comprare con un piccolo sconto su Amazon.

È in promozione anche la variante cablata e più economica che mantiene lo stesso design leggero e include cuscinetti in semipelle, archetto con rinforzo metallico e una struttura realizzata per l’85% in plastica riciclata. Disponibile negli stessi colori, ha un prezzo di listino di 39,99 €.

Trust Ayda

Pensate per le attività da ufficio, queste cuffie cablate sono dotate di microfono direzionale flessibile e padiglioni traspiranti.

Il cavo da 1,8 metri ne facilita l’uso anche durante lunghe chiamate. Prezzo di listino 22,99 €.

Tastiere

Trust GXT 867 Acira

È in promozione anche questa tastiera compatta con retroilluminazione RGB personalizzabile, dotata di tasti funzione, cavo removibile da 1,8 metri e piedini antiscivolo, normalmente in vendita a 49,99 €.

Trust Keyra

Altra interessante offerta la trovate su questa tastiera ergonomica full-size con design curvo e poggiapolsi imbottito.

Si collega fino a tre dispositivi contemporaneamente via Bluetooth o ricevitore USB e presenta tasti silenziosi e piedini regolabili. Anche questa è realizzata per l’85% in plastica riciclata ed è proposta a 69,99 €.

Mouse

Trust Bayo II

È un modello verticale wireless progettato per migliorare l’ergonomia durante l’uso prolungato: offre un’inclinazione di 57° pensata infatti per ridurre la tensione sul braccio ed è disponibile in nero e bianco con un prezzo di listino di 39,99 €.

Altro da Trust

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale Offerte | offerte OltreTech).

