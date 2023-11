Tutti gli iRobot in sconto Black Friday per pulire e lavare senza fatica

Tra gli sconti d questo Black Friday 2023 ci sono anche quelli riguardanti gli iRobot, gli aspirapolvere per la casa tra i più noti in questo segmento. In basso la lista di tutti i prodotti in sconto, per tutte le tasche.

Tra i prodotti più interessanti c’è certamente il modello J7+, che abbiamo recensito a questo indirizzo; si tratta di un robot aspirapolvere che vanta nuove funzionalità possibili grazie anche la tecnologia iRobot Genius Home Intelligence 3.0. Il robot gode di tante funzioni avanzate, grazie alla telecamera sul frontale, che rileva gli ostacoli e riesce ad evitarli.

Ancora, il modello top della gamma, Combo J9+, non solo in grado di aspirare, ma anche di lavare grazie alla presenza del mocio. Si tratta di un robot con un motore potenziato progettato, a detta dell’azienda, per “affrontare lo sporco, i peli degli animali domestici e i detriti con una precisione senza precedenti”. Il sistema di pulizia a quattro fasi offre più passaggi e le nuove spazzole di gomma doppie aumentano la potenza di aspirazione, oltre a consentire una pulizia a pressione quando necessario.

Non mancano in lista modelli più economici e alla portata di tutti, come e5154, tra i più economici della società, o anche I3152, che si posiziona in una fascia media. Di seguito tutti i prodotti Roomba in sconto:

iRobot Sistema di svuotamento automatico Clean Base, Parti Originali, Compatibile esclusivamente con Roomba Serie i, nero In offerta a 199,90 € – invece di 359,59 €

sconto 44% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 199,90 € – invece di 376,56 €

sconto 47% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1, Wi-Fi, Suggerimenti Personalizzati, Compatibilità Con L’Assistente Vocale, 33 W, Grigio In offerta a 249,90 € – invece di 312,85 €

sconto 20% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba I3152 Robot Aspirapolvere Connesso, Due Spazzole In Gomma Multisuperficie, Suggerimenti Personalizzati, Compatibile Con Assistente Vocale, Tecnologia Imprint, Grigio/blu In offerta a 299,90 € – invece di 393,13 €

sconto 24% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba I7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza La Planimetria Della Tua Casa, Adatto Per Peli Di Animali Domestici, Spazzole In Gomma, Potente Aspirazione, Wi-Fi, Programmabile Con App, Argento In offerta a 379,90 € – invece di 490,17 €

sconto 22% – fino a 30 nov 2023

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot Lavapavimenti Wifi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, 100 W, 0.15 L, Bianco In offerta a 399,90 € – invece di 529,12 €

sconto 24% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba Combo j7, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Mappatura Intelligente, Wi-Fi, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole in Gomma Multi-Superficie, Programmabile con App e Assistente Vocale In offerta a 599,00 € – invece di 764,13 €

sconto 22% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba Combo j7+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Base Autosvuotante, Mappatura Intelligente, Wi-Fi, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole Multi-Superficie, App e Assistente Vocale In offerta a 799,00 € – invece di 950,45 €

sconto 16% – fino a 30 nov 2023

iRobot Roomba Combo j9+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Base Autosvuotante/Riempimento Acqua, Sollevamento Mop, SmartScrub, Mappatura, Wi-Fi, Rilevamento Ostacoli, App e Assistente Vocale, Bronzo In offerta a 999,00 € – invece di 1244,34 €

sconto 20% – fino a 30 nov 2023

