Tutti gli sconti sui prodotti smart Amazon in anticipo sulla Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime occupa i giorni 7 e 8 ottobre ma Amazon ha deciso di anticipare una selezione di sconti su alcuni dei suoi prodotti più amati. Gli utenti Prime possono già approfittare di ribassi importanti su dispositivi dedicati all’intrattenimento, alla domotica e alla lettura digitale, con promozioni che spaziano dalle Fire TV agli altoparlanti Echo, fino alle soluzioni per la sicurezza domestica come Ring e Blink. Un’anteprima che permette di prepararsi al meglio all’evento principale risparmiando da subito.

Fire TV e Fire TV Stick e Luna

Le Fire TV Stick sono tra le protagoniste delle offerte: piccoli dispositivi che trasformano qualsiasi televisore in una smart TV, offrendo accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+ e a tutte le principali piattaforme di streaming. Grazie al telecomando con comandi vocali Alexa, navigare tra i contenuti diventa semplice e veloce.

Per chi preferisce un’esperienza ancora più completa ci sono le Fire TV, televisori con l’interfaccia Amazon già integrata e compatibili con l’assistente vocale.

Tra le novità in promozione c’è anche Amazon Luna, il servizio di cloud gaming che consente di giocare a titoli di ultima generazione direttamente in streaming, senza bisogno di console dedicate. Un’opzione pensata per chi cerca divertimento immediato e flessibile.

Echo e Echo Show

Non mancano sconti sulla gamma Echo. Gli smart speaker con Alexa integrata permettono di ascoltare musica, gestire dispositivi compatibili per la smart home e ricevere informazioni in tempo reale con il solo uso della voce. i

A questi si affiancano gli Echo Show, dotati di schermo, ideali per videochiamate, la visualizzazione delle telecamere di sicurezza o per seguire ricette passo dopo passo direttamente in cucina.

Ring e Blink – la sicurezza

Sul fronte sicurezza brillano le offerte dedicate a Ring, la linea di videocitofoni e telecamere intelligenti che consente di tenere sotto controllo l’ingresso e comunicare a distanza con chi bussa alla porta.

A queste si affiancano le telecamere Blink, soluzioni facili da installare e perfette per interni ed esterni, con autonomia a lunga durata e immagini nitide anche di notte.

Eero – i Router

Una menzione speciale meritano i sistemi Eero, che portano in offerta la rete Wi-Fi mesh di Amazon. Grazie a questi dispositivi è possibile coprire ogni stanza della casa con una connessione veloce e stabile, eliminando le zone d’ombra e migliorando l’esperienza di streaming, lavoro e gaming online.

Kindle

Come in ogni Festa delle Offerte Prime, non mancano i Kindle. I celebri e-reader di Amazon sono disponibili a prezzi scontati, offrendo un catalogo infinito di libri digitali con la comodità della lettura su schermi a inchiostro elettronico, privi di riflessi e ideali per non affaticare la vista e con le novità dei Kindle Scribe che portano interattività e annotazioni anche a colori

Smart Home

Non possiamo non menzionare Ring Intercom il best seller delle offerte prime in grado di rendere smart la gran parte dei campanelli di casa. Viene venduto scontato anche in abbinamento ad altri prodotti Amazon.

Con queste promozioni Amazon dà il via a un periodo di shopping che mette insieme tecnologia, intrattenimento e sicurezza, rendendo ancora più ricca l’attesa per la Festa delle Offerte Prime.