Tutti i libri che volete, gratis per due mesi, con Kindle Unlimited

Se volete leggere tutto quel che vi pare ora avete l’occasione di farlo per due mesi senza tirare fuori neppure un euro: vi basta approfittare della promozione sull’abbonamento Kindle Unlimited attiva fino al 31 dicembre 2020.

Che cosa è Kindle Unlimited? In pratica vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri: vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o dall’applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla.

Meglio quindi di una biblioteca e con il vantaggio di poter scaricare gli stessi libri su tutti i dispositivi mobili in proprio possesso, dagli e-reader della gamma Kindle fino agli smartphone e tablet (ma anche Mac e PC) Apple oppure Android, mantenendo sottolineature, segnalibri e qualsiasi altra personalizzazione applicata durante la lettura.

E a proposito degli e-reader Kindle, questo è il momento migliore per comprarne uno. Il Kindle 2019 infatti, anziché 80 euro, vi costa solo 64,99 euro mentre il Kindle Paperwhite è proposto a 99,99 euro anziché 130 per la versione 8GB e 129,99 euro anziché 160 per quella con 32GB.

Per saperne di più

Volete sapere come funziona Kindle Unlimited e come abbonarsi per la lettura infinita dei libri? Potete approfondire l’argomento sfogliando la nostra guida che trovate qui.

Volete scoprire le caratteristiche e le differenze tra il Kindle 2019 e il Kindle Paperwhite 2019 attualmente in promozione? Detto fatto: qui trovate un riepilogo con i collegamenti alle nostre recensioni per analizzarli ancor più nel dettaglio.