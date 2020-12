Sconto di Natale su spazzolini elettrici Oral-B: prezzo da 41,99€

Di regali di Natale se ne possono fare tanti, ma con Oral-B non solo si va sul sicuro, ma se ne fanno anche di utili. In quest’ottica non fatevi sfuggire le attuali offerte disponibili su Amazon per molti dei modelli della gamma di questo marchio.

Partiamo proprio dal fatto che Oral-B è tra le aziende più conosciute in questo settore per via della qualità dei prodotti e dell’esperienza maturata nel corso degli anni. Fu fondata nel 1950 dal parodontologo californiano Dr. Robert W. Hutson, che cominciò creando e poi brevettando un tipo di spazzolino da denti chiamandolo Oral-B 60 perché aveva 60 setole. E’ da qui che comincia la storia di un’impresa fondata con due farmacisti locali che vedeva il coinvolgimento dei dentisti per far conoscere il nuovo prodotto.

Hutson vendette poi l’azienda negli anni ’60 per continuare la sua attività professionale nel suo studio di San Jose, ma il successo vero cominciò nel 1984, quando Oral-B fu acquistata dal gruppo Gillette, acquisito poi da Procter & Gamble nel 2005. Braun, altro marchio del gruppo, iniziò infatti a produrre e commercializzare gli spazzolini elettrici usando il marchio Oral-B che conosciamo oggi, al quale associamo tutta la linea di prodotti per l’igiene orale che va dagli spazzolini da denti manuali a quelli elettrici, senza dimenticare gli irrigatori orali ed i fili interdentali.

L’offerta valida fino al 23 dicembre che vi segnaliamo oggi riguarda diversi modelli di quelli elettrici, che vanno dal più basilare in promozione a 41,99 euro (spedizione inclusa) anziché gli 80 euro di listino, fino ai più performanti scontati di oltre 100 euro come il modello iO di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore che incorpora diverse tecnologie di intelligenza artificiale per accompagnare l’utente durante tutta la fase di pulizia quotidiana garantendogli una pulizia quanto più accurata e completa possibile.

Valutatene seriamente l’acquisto perché anche il modello più semplice, se va a sostituire lo spazzolino manuale, rappresenta una svolta vera. La spazzolatura elettrica offre migliaia di movimenti al minuto garantendo una pulizia più efficace e approfondita. In più il timer che con le vibrazioni segnala il momento giusto per cambiare area e il completamento della pulizia agevolano non poco l’intero processo, che banalmente sembra perfino più rapido e perciò meno noioso.

Chi cel’ha già può invece approfittare dello sconto pari a 29,99 euro sui kit di 10 spazzolini di ricambio. In base al set scelto si va a risparmiare dal 10 al 40%: un vero affare per fare la scorta pagandoli circa 3 euro al pezzo e non pensarci più per diversi mesi.

