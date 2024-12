Tutti i prodotti Tech più acquistati nel Cyber Monday

Pubblicità

Amazon ci ha girato la classifica dei prodotti tecnologici più richiesti nell’ultimo giorno della settimana del Black Friday: un’ottima guida per capire le tendenze di acquisto degli utenti in questo campo e quali marchi e dispositivi sono tra quelli più cercati da chi vuole approfittare ancora degli sconti della kermesse di fine Novembre che quest’anno finisce il 2 Dicembre.

A farla da padrone sono ovviamente i prodotti Apple che difficilmente è possibile trovare in sconto con questi sconti ma troviamo anche una marea di smartphone tablet e portatili Samsung e, tra i desktop al primo posto il Mac mini nell’unico modello disponibile oggi si Amazon: a quanto pare gli altri sono andati tutti esauriti. Se vogliamo considerare anche i giochi tra i preferiti dai nerd e appassionati tech non possiamo dimenticare i tanti kit LEGO, le varie versione di FC25 per console e PC e un gioco da tavolo che sta spopolando: Crack List che non è altro che la riproposizione del classico Nomi, Cose Città in una veste graficamente attraente!

Vi ricordiamo che abbiamo messo in linea 3 articoli di classifiche dei più richiesti (riferiti ovviamente alle disponibilità dei prodotti su Amazon):

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Audio

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Accessori Computer

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Accessori Smartphone

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Domotica

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Gaming e giochi

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Notebook e Tablet e PC

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Smartphone

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...