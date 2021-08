Tutti i prodotti Xiaomi in sconto nelle offerte di Settembre Amazon

Xiaomi sta scontando gran parte dei propri prodotti in vendita su Amazon. Fino al 7 settembre è possibile risparmiare fino al 29% sull’acquisto di diversi prodotti che vanno dagli smartphone delle linee Poco, Redmi e Mi, passano per i proiettori, le lampade, le bilance e gli aspirapolvere e arrivano ai purificatori, ai ventilatori, alle cuffie, agli smartwatch e alle videocamere di sicurezza.

C’è quindi un po’ di tutto, sia per chi ha bisogno di cambiare il telefono o vuole comprare un nuovo smartwatch, sia per chi vuole mettere un po’ di tecnologia in casa o potenziare il proprio sistema di domotica, con prezzi a partire da 19,99 euro come nel caso della bilancia Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, con la quale è possibile tenere d’occhio il peso di tutta la famiglia o, per pochi euro in più, gli auricolari AirDots per liberarsi completamente dall’ingombro dei fili.

Per l’aspirapolvere portatile il prezzo in offerta è di 39,99 euro mentre a meno di 50 euro è possibile comprare una telecamera di sicurezza Smart o l’orologio Xiaomi Mi Watch Lite. Come dicevamo dei Xiaomi sono in promozione anche diversi smartphone: i prezzi partono da 189,90 euro per il Redmi Note 10 5G e ruotano intorno ai 300 per quelli della linea Poco, senza dimenticare che l’ottimo Xiaomi Mi 11i è scontato del 23%.

Lo sconto più alto, pari al 29%, è applicato allo Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, un umidificatore antibatterico intelligente che promette di eliminare il 99% di virus e batteri dall’acqua presente nel serbatoio tramite una luce UV-C, in modo tale da introdurre in casa un vapore umidificante igienico e sicuro. Il controllo di questo accessorio può essere fatto anche a distanza tramite l’applicazione da installare sullo smartphone.

Di seguito trovate la lista completa dei prodotti in offerta di Xiaomi per questa settimana. Alcuni scadranno anche prima del 7 settembre: trovate la data di scadenza segnalata per ciascun prodotto, tuttavia se volete essere sicuri di non perdervela vi consigliamo di portare a termine l’acquisto al primo momento utile perché è probabile che le scorte nei magazzini siano disponibili in numero limitato.

POCO X3 Pro – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Metal Bronze (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 229,90 € – invece di 299,90 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Bianco (Arctic White) [Versione Italiana] In offerta a 329,90 € – invece di 379,90 €

sconto 13% – fino al 7 set 21

POCO F3 – Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Night Black (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 329,90 € – invece di 369,90 €

sconto 11% – fino al 7 set 21

Mi 11i – Smartphone 8+128GB, 6,67” AMOLED Ultra-tiny DotDisplay, Snapdragon 888, 108MP Triple-Camera, 4520mAh, Celestial Silver (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 499,90 € – invece di 649,14 €

sconto 23% – fino al 7 set 21

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 6+64GB, 6,67” DotDisplay AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, 108MP Quad Camera, 5020mAh, Gradient Bronze (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 259,90 € – invece di 279,90 €

sconto 7% – fino al 7 set 21

Xiaomi Redmi Note 10 5G – Smartphone 4+64GB, 6,5” 90Hz DotDisplay, MediaTek Dimensity 700 5G, 48MP Triple-Camera, 5000mAh batteria, Nighttime Blue (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia) In offerta a 189,90 € – invece di 199,00 €

sconto 5% – fino al 7 set 21

Xiaomi Redmi Note 10S – Smartphone 6GB+64GB, 6.43” AMOLED DotDisplay, MediaTek Helio G95, 64MP Quad Camera, 5000mAh, Ocean Blue (Official Version+2 Year Xiaomi Warranty) In offerta a 199,90 € – invece di 249,90 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD, Comando vocale, Assistente Google e Chromecast integrati, Dolby DTS, Bianco, Versione Italiana In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart LED Ceiling Light (450mm), Plafoniera LED, Controllo da Remoto, Controllo Vocale, Luminosità regolabile, Bianco, Versione Italiana In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro, Lampada da Scrivania Smart, Controllo Vocale, Design Elegante, Indice di Colore Alto, Semplice e Intuitivo, Bianco, Versione Italiana In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2, Bilancia Pesapersona Digitale, Misurazione Precisa, Bluetooth Low Energy 5.0, Batteria a Lunga Durata, Design Semplice, Bianco, Versione Italiana In offerta a 19,99 € – invece di 23,99 €

sconto 17% – fino al 6 set 21

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, Scopa Elettrica senza fili, Aspirazione a 150 AW, Schermo con Informazioni in Tempo Reale, Adattamento Automatico alla Tipologia di Pavimento, Fino a 65 min di autonomia In offerta a 239,99 € – invece di 284,72 €

sconto 16% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini, Aspirapolvere Portatile Mini Senza Fili, 2 Livelli di Potenza, Fino a 30 Minuti di Durata, Filtro HEPA Lavabile, 2 Ugelli di Aspirazione, Bianco, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, Purificatore d’Aria PRO H, Filtro HEPA, Area di copertura 200m²/h, Controllo tramite Google Assistant, Alexa e Mi Home; Display touch OLED, Bianco, Versione italiana In offerta a 239,99 € – invece di 262,89 €

sconto 9% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, Ventilatore Smart, Motore BLDC, Controllo Tramite App, Doppie Lame, Controllo Vocale, Fino a 100 Livelli di Ventilazione, Modalità Silenziosa, Bianco, Versione Italiana In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart Standing Fan Pro, Ventilatore Smart, Design Trasportabile, Controllo con Mi App, Uso per Interni ed Esterni, Fino a 20 ore di Autonomia, Bianco, Versione Italiana In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite, Ventilatore Smart, Design a 7 Lame, Controllo Vocale, Ventilazione Grandangolare, Interconnettività Mi IoT, Bianco, Versione Italiana In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, Umidificatore Antibatterico Smart con Luce UV-C, Controllo da remoto con App, Bianco, Versione Italiana In offerta a 56,99 € – invece di 79,99 €

sconto 29% – fino al 7 set 21

Xiaomi Cuffie Bluetooth Senza Fili Redmi Airdots 2 Originale Auricolari Wireless in Ear Stereo HI-FI con Custodia da Ricarica Magnetica,Microfono,15 ore Autonomia IPX5-Certificato CE In offerta a 20,39 € – invece di 24,99 €

sconto 18% – fino al 5 set 21

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4”, Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, BLU NAVY, Versione Italiana In offerta a 48,99 € – invece di 49,99 €

sconto 2% – fino al 6 set 21

Xiaomi Mi Watch, Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39”, Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 modalità fitness, BLU NAVY, Versione italiana In offerta a 99,99 € – invece di 103,80 €

sconto 4% – fino al 6 set 21

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, Videocamera di Sorveglianza, Qualità dell’immagine 2K super nitida, 3 milioni di pixel, Visuale a 360°, Rilevamento Umano AI, Bianco, Versione Italiana In offerta a 47,99 € – invece di 49,90 €

sconto 4% – fino al 7 set 21

Xiaomi Mi 360° Camera (1080p), Videocamera di Sorveglianza, Visuale a 360°, Risoluzione 1080p, Rilevamento Umano AI, Controllo Vocale, Supporto Tecnologia WDR, Bianco, Versione Italiana In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 7 set 21

Vi ricordiamo inoltre che: