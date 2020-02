Tutto Teclast in sconto: portatili, tablet e all-in-one a partire da 88,99 euro

Se volete comprare un nuovo computer Windows o un rinnovato tablet Android, date un’occhiata agli sconti di Teclast. L’azienda infatti sta promuovendo una serie di offerte su gran parte del proprio catalogo, permettendo così di acquistare un nuovo prodotto con prezzi a partire da 88,99 euro.

A questa cifra c’è Teclast P10, un tablet Android con schermo 10.1” e connettività 4G, quindi potete semplicemente inserirci dentro una schedina Iliad o simili e navigare ovunque, senza la necessità di dovervi agganciare ad una rete WiFi. Si tratta di una soluzione sufficientemente portatile e abbastanza potente per svolgere tutte le operazioni più comuni, dalla navigazione web al gaming occasionale.

Se invece cercate un buon PC portatile, potete optare per il Teclast F5, un convertibile da 11.6” con schermo touch, 8 GB di RAM e 256 GB di capacità a soli 336 euro circa. E’ sottile, leggero, consuma poco e la memoria è espandibile tramite microSD, ha la connettività USB-C e volendo si può acquistare il pennino abbinato per poterlo trasformare temporaneamente in una sorta di tavoletta grafica.

In alternativa, pressappoco allo stesso prezzo c’è in promozione Teclast F7 Plus, un portatile tradizionale con display da 14.1”, stessa RAM e capacità del precedente, ma configurazione hardware leggermente più potente, a discapito di una minore versatilità dettata dall’assenza della tastiera ribaltabile e dallo schermo touch.

Se siete alla ricerca di una soluzione da scrivania potete invece optare per Teclast X22 Air, un computer all-in-one con schermo da 21.5”, 4 GB di RAM espandibile fino a 16 e SSD da 128 GB. Qui vi basterà posizionarlo sulla scrivania, collegare tastiera e mouse (da acquistare a parte) e sarete subito operativi.

Quelle citate sono soltanto alcune delle promozioni attualmente in corso: se volete dare uno sguardo a tutti i prodotti in sconto non dovete far altro che sfogliare le schede contenute in questa pagina. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.