UE Megaboom 3, musica Bluetooth al top al prezzo più basso: 139 euro

Potenza, resistenza, flessibilità e convenienza. Sono le 4 ragioni perché chi, interessato all’argomento, dovrebbe andare su Amazon Italia per dare un’occhiata all’offerta su Megaboom 3, l’ultima incarnazione di una serie di altoparlanti Bluetooth di ottima qualità di UE Logitech, attualmente scontata a soli 139 euro. il prezzo minimo mai visto.

UE Megaboom 3, come accennato, è l’ultima versione di una serie partita con Boom (recensito da Macitynet qui). Megaboom 3 è più grande ma anche più potente: è progettato per offrire un suono a 360 gradi e può funzionare per 20 ore di fila con un singolo ciclo di carica. La tecnologia Bluetooth dell’altoparlante permette di collegare fino a 150 dispositivi insieme per un’unica fonte sonora.

Ue Megaboom trova anche nella certificazione IP67 una delle sue principali caratteristiche, risultando così impermeabile all’acqua. La classificazione specifica che è protetto da immersione temporanea in acqua, di fatto il passo precedente a quello dei dispositivi costruiti per funzionare costantemente in immersione. In termini pratici se a bordo piscina dovesse cadervi in acqua o finire in mare da una barca, galleggiamento permettendo, sarà possibile riportarlo in secco e sentire la musica normalmente e senza rischio di corto circuito.

Tutte le novità di quest’ultimo modello sono descritte in maniera approfondita qui. In breve è più potente ed offre un raggio di collegamento (tra speaker e smartphone) maggiore, si può ricaricare anche via wireless con apposita basetta, ha un’app dedicata e poi c’è il Magic Button per controllare tutto da un solo pulsante.

Il prezzo di listino è di 200 euro ma al momento, grazie all’offerta su Amazon, ve lo potete portare a casa per soli 139 euro (valido per tutti i colori). La spedizione è a cura di Amazon ed è inclusa nel prezzo.