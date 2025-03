UGREEN Nexode PRO, il caricatore potente che si nasconde dietro il comodino

Pubblicità

Avete presente il caricatore da 65 Watt che Apple include nella confezione dei MacBook Pro? adesso dimenticatelo perché UGREEN Nexode PRO offre la medesima potenza ma dispone di tre uscite anziché una sola ed è il 55% più sottile.

Parliamo di uno spessore di appena 1,5 centimetri, quanto basta per poterlo inserire facilmente anche nelle prese scomode, come quella che potrebbe trovarsi dietro un comodino, e sfruttarlo pienamente facendo fuoriuscire soltanto il cavetto, beneficiando così di una soluzione al contempo potente e invisibile.

È un caricatore che non solo potete utilizzare tutto il giorno e tutti i giorni in casa e in ufficio, ma ve lo portate anche in vacanza perché la spina può essere facilmente sostituita con una di quelle presenti in confezione: incorpora infatti la presa US, mentre agganciando l’adattatore EU oppure quello UK lo utilizzate indistintamente in America e in Europa senza dover usare altro.

Come dicevamo poi è potentissimo: tenete presente che se si utilizza soltanto la presa USB-C1 può erogare fino a 65 Watt mentre collegando altri dispositivi alle uscite USB-C2 e USB-A l’uscita viene ridimensionata a 45 Watt, erogando però fino a 20 Watt sulla seconda USB-C e 3A sulla USB-A.

Secondo la scheda tecnica in un’ora porta un MacBook pro dallo 0% al 77%, mentre in mezz’ora ricarica la batteria di un MacBook Air 13″ M2 del 51% oppure di un iPhone 15 Pro del 60%.

Supporta inoltre più protocolli come PPS 5A, PD 3.0, QC 4.0 e Samsung Super Fast Charging 2.0, quindi riesce a ricaricare metà della batteria di un S23 Ultra in appena 20 minuti.

E ovviamente è dotato di vari sistemi di protezione tra cui sovratensione, surriscaldamento, sovracorrente e cortocircuito.

costa 49,99 € e lo trovate in vendita anche su Amazon.

