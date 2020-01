Ulefone Armor 7, lo smartphone anti-tutto con tripla fotocamera da 48 MP

Se c’è uno smartphone anti-tutto che vale la pena comprare in questo momento non può che essere Ulefone Armor 7, attualmente in offerta lampo a 327,60 euro.

Citiamo questo e non altri principalmente per le caratteristiche che emergono dalla scheda tecnica in rapporto al prezzo per cui è appunto proposto in queste ore.

Si tratta come detto di uno smartphone anti-tutto, di quelli cioè con una scocca irrobustita da un telaio che consente di ridurre significativamente – in diversi casi anche eliminarli del tutto – i danni provocati da cadute, infiltrazioni d’acqua e di polvere.

In tal senso è certificato IP68 e IP69K su standard militare MIL-STD-810G, che lo rende praticamente immune da cadute ad un’altezza di un metro su un suolo rigido e alle immersioni in acqua fino a un metro di profondità per trenta minuti senza l’utilizzo di una custodia.

Tra le peculiarità di questo modello segnaliamo innanzitutto la presenza di un sensore sul retro che consente di rilevare la frequenza cardiaca semplicemente poggiandovi sopra il polpastrello di una delle dita della mano.

Oltre a questo incorpora il quadruplo sistema di posizionamento composto da GPS+Glonass+Beidou+Galileo che promette un riconoscimento preciso della posizione dell’utente all’interno delle app di mappatura.

Tra le altre caratteristiche tecniche figura una batteria da 5.500 mAh che promette fino a 250 ore di ascolto musicale, oppure 20 ore in telefonata o 10 ore di visione video con una sola carica. Carica che tra l’altro può avvenire rapidamente con caricatore da 15W oppure via wireless su una qualsiasi piastra ad induzione da 10W certificata Qi.

Altra funzione di punta il triplo sistema di fotocamere posteriori composto da un obiettivo principale da 48 MP con AI, un secondo obiettivo da 16 MP specializzato nelle fotografie in condizioni di scarsa illuminazioni e un teleobiettivo da 8 MP per gli zoom in alta definizione.

Per il resto monta uno schermo Full HD+ da 6.3” con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel che copre il 93,9% della facciata frontale e con un aspetto di forma pari a 19,5:9. Il processore è un Helio P90 octa-core da 2.2 GHz costruito con processo a 12 nm, accompagnato da una GPU IMG PowerVR GM9446, 8 GB di RAM e 128 GB di capacità.

Non mancano le funzioni OTG della presa USB-C, così come le funzioni di sblocco tramite viso con riconoscimento del volto in 0,2 secondi oppure tramite scansione dell’impronta digitale in 0,1 secondi. C’è anche il chip NFC abilitato ai pagamenti con Google Pay ed è presente l’antella Dual 4G Dual VoLTE per la navigazione in rete ad alta velocità.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo questo smartphone Ulefone Armor 7 è attualmente in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 327,60 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.