Umidigi Power 4G, lo smartphone con Android stock a soli 126 euro

Se non avete grosse pretese, acquistare un buono smartphone oggi è davvero economico soprattutto se puntate il dito su Umidigi Power 4G, un ottimo dispositivo che al momento potete comprare in offerta lampo a soli 126 euro.

Si tratta di uno smartphone con frontale tutto-schermo da 6.3” con risoluzione Full HD a 2.340 x 1.080 pixel, processore octa-core Helio P35 a 2.3 GHz affiancato da GPU IMG PowerVR GE8320 a 680 MHz e 4 GB di RAM.

Offre 64 GB di capacità che può comunque essere aumentata ulteriormente tramite l’inserimento di una microSD – fino ad ulteriori 256 GB – nell’apposito slot ed è dotato di doppio vano SIM con supporto alle reti 4G LTE.

Monta poi una batteria da ben 5.150 mAh con ricarica veloce a 18W, quindi l’autonomia è molto buona – il produttore dichiara più di 20 giorni in Standby – mentre dal punto di vista fotografico offre una doppia fotocamera posteriore da 16 + 5 MP mentre per selfie e videochiamate ce n’è una frontale da 16 MP racchiusa all’interno di una piccola “tacca a goccia”.

Tra le caratteristiche più interessanti c’è la presenza di Android 9.0 in versione stock, senza quindi applicazioni o MOD che vanno ad alterare l’esperienza fluida dell’Android puro progettato da Google. Non mancano poi chip NFC per offrire i pagamenti elettronici e il sensore d’impronte sul retro per lo sblocco rapido e sicuro del terminale.

Se Umidigi Power 4G vi interessa sappiate che al momento è offerto su GearBest in promozione limitata per soli 126 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.