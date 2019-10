Umidigi X, lo smartphone con lettore di impronte sotto lo schermo

Se trovate scomodi i lettori di impronte posizionati sul retro degli smartphone con Umidigi X ora avete un’alternativa in più e al momento costa anche meno: grazie ad un’offerta lampo lo potete infatti pagare solo 165 euro.

Si tratta del primo smartphone dell’azienda ad implementare il lettore di impronte sotto lo schermo, che tra l’altro copre quasi tutta la superficie anteriore grazie alle cornici sottilissime.

Si tratta nello specifico di un pannello AMOLED da 6,35” con risoluzione 1.548 x 720 pixel, affiancato da un processore octa-core Helio P60, GPU Mali G72 e 4 GB di RAM di tipo LPDDR4X. La capacità invece è di 128 GB, già sufficienti per un uso medio ma che possono essere ulteriormente ampliati tramite l’inserimento di una microSD nell’apposito slot per una capacità massima di ulteriori 256 GB.

Umidigi X monta inoltre quattro fotocamere, una davanti da 16 MP che abilita anche il sistema di scansione del volto, e tre dietro – accompagnate da un flash Dual LED – rispettivamente da 48 MP, 8 MP e 5 MP. La prima ha un’apertura di diaframma pari a f/1.79 mentre la camera da 8 MP è un’ultra-grandangolare da 120 gradi. La fotocamera da 5 MP invece è progettata appositamente per sfocare lo sfondo e offrire foto-ritratto di qualità.

Questo smartphone monta una batteria da 4.150 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W ed integra un chip NFC per abilitare i pagamenti elettronici. Tra le altre caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza del sistema operativo Android in versione 9.0 Pie, chip Bluetooth 4.2, doppio slot nanoSIM, antenne 4G LTE, radio FM e presa jack audio da 3.5 millimetri.

Se siete interessati all’acquisto di Umidigi X, come dicevamo è al momento in offerta lampo su Gearbest al prezzo di 165 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.