UN201, la macchina per l’aerosol portatile in offerta a 17,19 euro

UN201 è la macchina per l’aerosol portatile, di piccole dimensioni, facilmente portatile, quasi tascabile. Al momento lo si acquista in offerta a 17,19 euro, e potrà certamente essere utile per tutta la famiglia, sia per i più piccoli, che per gli adulti.

La periferica offre tre marce di intensità per la nebulizzazione, e come già detto è adatta ad adulti e bambini. Questo anche grazie alle diverse mascherine incluse, di piccola e grande dimensione, oltre ad un boccaglio, a seconda delle esigenze di nebulizzazione.

Di piccole dimensioni, risulta particolarmente versatile, anche perché può ripulirsi automaticamente, con funzione di spegnimento dopo 20 minuti. Bassa rumorosità durante la nebulizzazione, si ricarica tramite USB, così da risultare ancor più compatto e portatile.

Incorpora una batteria da 600 mAh, che permette alla periferica di essere utilizzata per circa 120 minuti con una carica completa.

E’ fatto ABS e PVC, materiali che lo rendono leggero, ma al tempo stesso resistente. Pesa circa 200 grammi, e ha dimensioni compatte, contenute in 11,50 x 4,00 x 4,00 cm.

Solitamente ha un costo che supera i 25 euro, mentre al momento lo si acquista in offerta lampo a 17,19 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.