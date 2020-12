Uno studio fotografico in scatola in promozione a soli 42 euro

Uno studio fotografico in una scatola: è questo il prodotto attualmente in offerta su Gearbest per soli 42 euro, un accessorio indispensabile per chi vuole fotografare piccoli oggetti con uno sfondo neutro in tutte quelle situazioni dove lo spazio e la situazione lo renderebbero molto difficile.

Un accessorio di questo tipo funziona in diversi contesti. Immaginiamo quello di un hobbista che crea piccoli oggetti e vuole pubblicizzarli sui propri canali social, oppure un negozio di gioielli o un’attività in cui c’è bisogno di fotografare singolarmente oggetti non più grandi di 35 x 35 x 35 centimetri.

Fare foto con uno sfondo neutro di buona qualità richiede l’impiego di diversa attrezzatura. Innanzitutto, appunto lo sfondo neutro, che si deve ricavare nella stanza oppure usando cavalletti, stativi e teli monocromatici. Poi c’è bisogno di una buona luce, possibilmente artificiale in modo da tagliare le ombre che si creerebbero usando solo quella che proviene da una finestra, per dire.

Con questo box è invece possibile creare un piccolo ambiente perfetto per questo genere di foto in pochi secondi, anche quando la scrivania è affollata e l’ambiente circostante non permetterebbe di creare un set fotografico di questo tipo troppo facilmente.

Si tratta sostanzialmente di una scatola in tessuto che si ripiega e si schiaccia in modo da poter essere trasportata con facilità (c’è pure una maniglia). Dopo averla aperta e sistemata su un piano d’appoggio, è possibile inserire lo sfondo neutro al suo interno. In confezione ce ne sono 6: rosso, arancione, verde, blu, nero e il più tradizionale bianco.

Grazie ad un anello di luce LED posizionato sul lato superiore è possibile creare una buona illuminazione che si riflette su tutte le pareti, in modo da ammorbidire anche le ombre che si creano ai lati. La luce è alimentabile tramite qualsiasi fonte di energia collegando la spina USB agganciata al cubo, quindi non solo ad alimentatori o porte USB del computer, ma anche ad una più versatile powerbank.

Lungo il cavo c’è un telecomando per regolare l’intensità luminosa e sul lato superiore c’è una specie di “gattaiola” che permette di infilare l’obiettivo della fotocamera per poter fotografare l’oggetto dall’alto.

Insomma, si tratta di un versatile studio fotografico da viaggio, altamente portatile e flessibile. Se volete comprarlo, è in offerta su Gearbest per 42 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.