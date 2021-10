UPS segnala un “guasto meccanico” agli utenti che aspettano i MacBook Pro

Diversi utenti che stanno aspettando i MacBook Pro 2021, segnalano ritardi nelle spedizioni e l’indicazione di “un guasto meccanico che ha causato un ritardo” nelle indicazioni di UPS, lo spedizioniere internazionale usato da Apple per inviare gli ultimi MacBook in varie parti del mondo.

Il sito Macrumors riferisce che il problema riguarda svariati utenti negli USA ma possiamo confermare che lo stesso inconveniente riguarda vari utenti italiani. UPS ha inviato una mail ad alcuni destinatari, informandoli del “guasto meccanico”, riferendo loro che la data di consegna sarà aggiornata prima possibile.

Il “guasto meccanico” al quale fa riferimento UPS è probabilmente un problema che riguarda i velivoli usati per le spedizioni. Ritardi si accumuleranno probabilmente anche per l’invio di dispositivi elettronici di altri produttori, con colli costretti a rimanere fermi a terra nelle città cinese dalle quali partono le spedizioni.

Nel momento in cui scriviamo alcune spedizioni risultano ancora a terra in città quali Shanghai e Seoul (Corea del Sud) e dai registri di volo pubblicamente accessibili si evince che sono pochi i voli UPS programmati per oggi in varie città.

Colonia (Germania) è l’hub usato generalmente da UPS in Europa nel quale arrivano i MacBook Pro da città asiatiche prima di arrivare alla destinazione finale nelle mani degli utenti. Uno dei voli UPS programmati oggi da Seoul in Colonia, è stato annullato.

Su Twitter vari utenti hanno riportano quanto indicato dallo spedizioniere cercando di seguire il tracking de collo: “Un guasto meccanico ha causato un ritardo. Aggiorneremo la data di consegna il prima possibile / il pacco è in arrivo”.