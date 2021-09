Valigetta ai raggi UV anti virus, solo 30,59 euro grazie ad un coupon

Se appartenete alla categoria di persone che hanno spesso a che fare con oggetti maneggiati da terzi, se siete un negoziante o un artigiano, oppure se siete semplicemente tra coloro che hanno cura e particolare attenzione per l’igiene e la sicurezza da malattie e virus, tra cui anche il Coronavirus, ecco l’occasione per voi: la valigetta sterilizzante di 59S ad un prezzo mai visto: 30,50 euro grazie ad un coupon

Di questa valigetta abbiamo parlato approfonditamente, con una presa di contatto diretta, nel momento in cui è stata rilasciata. Leggete la nostra prova se vi interessa sapere tutto di essa. Come abbiamo spiegato nella recensione la valigetta è un derivato in miniatura di alcuni dispositivi che si vedono negli ospedali, in laboratori di analisi o presso gli estetisti. È realizzata in una plastica di buona qualità, cucita e dotata di maniglia e con una robusta cerniera Zip che serve a chiuderla. È prodotta da Shenzhen UVLED Optical Technology Co, questo il nome formale di 59s, è un’azienda cinese che da anni opera sul mercato internazionale con una specifica specializzazione nel campo delle lampade UV-C ed è attualmente il maggior produttore del mondo in questo settore: il 50% dei LED UV al mondo escono proprio dalle fabbriche di questa azienda.

La borsetta è la soluzione ideale per rendere perfettamente sterili piccoli oggetti di ogni tipo come un cellulare, una carta di credito, forbici, pinzette, attrezzi di ridotte dimensioni (un cacciavite, una pinza…) un mazzo di chiavi, un telecomando o una penna. Idealmente in una casa vediamo la P55 Pro come un ottimo sistema per rigenerare mascherine o guanti. In uno scenario professionale questa borsa potrebbe essere messa su una scrivania di un negozio per trattare oggetti che arrivano dai clienti; basti pensare ad un laboratorio che svolge piccole riparazioni. La P55 pro può essere utilizzata anche da un barbiere o un estetista e così via, anche se per queste categorie esistono apparecchiature professionali, la borsa di 59s ha il pregio di avere un costo molto ridotto, anzi ridottissimo…

Al momento in cui scriviamo costerebbe 79,99 euro che sono stati scontati a 59,99 euro ma grazie ad un coupon la pagate solo 30,59 euro. Se si considera che fino allo scorso anno costava 120 euro è di fatto regalata e un dispositivo che può essere utile a tantissime persone.

Click qui per comprare