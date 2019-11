Valvola termostatiche smart Meross per termosifoni, in offerta con coupon a 54 euro

Se volete combattere il freddo in modo ancor più smart ecco le valvole Meross per termosifoni che permettono di risparmiare energia e di riscaldare in modo intelligente l’ambiente. Con starter kit costano 54 euro grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Tra l tante funzionalità la rilevazione di finestra aperta, che arresta automaticamente il riscaldamento quando rileva una finestra non chiusa, che non permetterebbe dunque alla stanza di arrivare alla temperatura richiesta, con enorme spreco di energia.

La valvola termostatica di Meross può controllare i termosifoni di casa anche a distanza attraverso l’app Meross, oltre che tramite comandi vocali Amazon Alexa, Assistente Google e piattaforma IFTTT per un’automazione davvero completa.

Il kit in sconto è quello con un hub, grazie al quale poter controllare fino a 16 valvole. Ciascuna valvola permette di accendere e spegnere il singolo termosifone, impostare manualmente la temperatura desiderata, programmare una temperatura di comfort o una modalità economy.

Per il funzionamento sono necessarie 2 batterie AA non incluse, mentre nella confezione di vendita sono presenti una valvola termostatica e uno Smart Hub, oltre al cavo USB e all’adattatore.

Solitamente questo kit costa su Amazon oltre 70 euro, mentre al momento si trova in offerta a questo indirizzo a poco più di 54 euro, grazie al codice sconto C3B384CA4F1EB001 da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.