Vangelis, la sua musica per la presentazione del primo Mac nel 1984

Il compositore Vangelis Papathanassiou, meglio noto semplicemente come Vangelis, è morto a 79 anni. Era noto per numerosi brani, inclusa la colonne sonore di “Momenti di gloria” (Chariots of Fire) del 1981, diventata un successo planetario, raggiungendo il numero 1 nelle classifiche di vari paesi del mondo.

Il brano in questione fu quello scelto nel 1984 per la presentazione del primo Macintosh da parte di Steve Jobs all’auditorium Flint del De Anza Community College.

La musica della colonna sonora in questione, interamente elettronica, diede inizio ad uno stile nuovo nella composizione, adottato pii da altri artisti. Il brano in questione piacque probabilmente a Jobs per l’uso dei sintetizzatori e la potenza evocativa che trasmette, ancora tutt’oggi usatissima in servizi giornalistici, documentari o video goliardici.

Vangelis ha firmato – tra le altre cose – la colonna sonora di grandi eventi quali Giochi Olimpici del 2000 a Sydney, i Mondiali del 2002 in Giappone e Corea del Sud e i Giochi Olimpici del 2004 ad Atene.

Il video è visibile direttamente su Youtube.

Il 24 gennaio 1984 Jobs presentò il primo Macintosh, appoggiato sopra ad una colonna posta al centro del palco, eseguendo un sofware appositamente scritto che mostrava le potenzialità grafiche e sonore del computer.

Per facilitare la visione al pubblico presente in sala, le immagini generate dal Mac vennero replicate anche su un proiettore collocato alle spalle di Jobs, mentre in sottofondo si sentiva “Chariots of Fire”, la celebre colonna sonora del film Momenti di Gloria composta da Vangelis. Il Mac per l’occasione si presentò con una voce sintetizzata, salutando il pubblico.

