VEIKK VK2200, la lavagna grafica professionale da 21,5 pollici in offerta lampo a 371,03 euro

In passato vi abbiamo consigliato lavagne grafiche da pochi euro, quasi giocattoli per i più piccoli, mentre questa volta vogliamo concentrarci su un vero e proprio strumento di lavoro. Si tratta di VEIKK VK2200, una lavagna grafica da 21,5 pollici, in offerta lampo a 371 euro, con uno sconto netto di quasi 100 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Dotata di schermo IPS, VEIKK VK2200 è un schermo interattivo LCD da 21,5 pollici con aspetto di forma widescreen 16:9 e risoluzione 1920 x 1080, dunque Full HD. Può vantare una incredibile gamma di colore del 120%, con un contrasto di 1000:1 che permette di raggiungere 16,7 milioni di colori nel modo più vivido possibile.

La lavagna gode di una penna per il disegno con ben 8192 livelli di sensibilità alla pressione, e un design ergonomico per un maggiore comfort. La periferica non si fa mancare nulla, e per essere quanto più versatile possibile offre anche un supporto regolabile, per poter inclinare e regolare l’altezza a seconda delle necessità dell’utente. Il supporto regolabile a più angoli, oltre che offrire massima robustezza, permette di regolare lo schermo di 15 – 85 gradi.

Lo schermo è ovviamente capacitivo, con un’area di visualizzazione di 21,5 pollici, pari a 476,64mm x 268,11mm. La luminosità è di 250cd / m2, mentre il tempo di risposta è pari a 14ms, con una risoluzione di 5080LPI.

La tavoletta grafica gode anche di una interfaccia USB, HDMI, VGA, DVI, e DC per la ricarica, e supporta diversi sistemi operativi, per interfacciarsi con PC e Mac: Windows 8, Win 7, Vista, XP, Mac OS 10.4 e 10.6.0.

VEIKK VK2200 pesa circa 3,7 chilogrammi, e ha dimensioni complessive di 52,20 x 31,60 x 1,80 cm.

Solitamente VEIKK VK2200 ha un costo di 453 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 371,03 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.