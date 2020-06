Vendi il tuo usato Hi-Tech in pochi minuti, senza rischi e incassando denaro: TrenDevice è la migliore alternativa ai siti di annunci

Se volete vendere il vostro usato Hi-Tech senza perdere tempo, in modo facile, veloce e sicuro, TrenDevice è il miglior sito dove vendere il vostro dispositivo usato, anziché sui siti di annunci ed aste online; risparmierete perdite di tempo in trattative con i privati che spesso si concludono in un nulla di fatto. Vendendo il vostro usato direttamente a TrenDevice eviterete lo stress di gestire i vostri annunci, le trattative con gli acquirenti (spesso indecisi), e non dovrete preoccuparvi neppure della spedizione: l’azienda ritira a proprie spese il vostro dispositivo con il Corriere Assicurato di fiducia presso l’indirizzo che voi indicherete. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente.

Grazie al servizio di ritiro TrenDevice, potete vendere direttamente online in pochi clic iPhone, iPad, Mac, Samsung, Huawei, AirPods, Apple Watch, Apple TV e PlayStation. Come ben sapete, il mercato dell’Hi-Tech corre così velocemente che sono sempre di più, ogni giorno, i dispositivi di ultima generazione disponibili in vendita; è proprio per questo motivo che, di conseguenza, la lista dei prodotti che TrenDevice ritira si aggiorna periodicamente. Oltre ad avervi già annunciato nei mesi scorsi l’inizio del ritiro di Huawei e PlayStation 4, è notizia di queste ultime settimane che, su TrenDevice, potete vendere anche AirPods Pro, Samsung Note 10 e Note 10+, iPad Pro 12,9” quarta generazione e iPad Pro 11” seconda generazione. Vediamo insieme nel dettaglio qui di seguito le rispettive quotazioni.

Con iPad Pro 12,9” quarta generazione e iPad Pro 11” seconda generazione potete incassare rispettivamente fino a 1.470 € e fino a 1.080 €. Vendere Samsung Note 10 su TrenDevice vi permette di ottenere fino a 480 € e fino a 630 € per il Note 10+. Se volete vendere AirPods Pro la quotazione può arrivare fino a 170 €, e vi ricordiamo che TrenDevice acquista anche AirPods seconda e prima generazione con valutazioni massime rispettivamente di 100 € e 55 €.

TrenDevice è la migliore alternativa ai siti di annunci per vendere iPhone come ad esempio iPhone 11, SE 2020 e X con quotazioni massime rispettivamente di 730 €, 490 € e 340 €. Per quanto riguarda il mondo Android, oltre agli ultimi modelli di Samsung sopra citati, su TrenDevice potete vendere Samsung S10+ con valutazione fino a 860 € e fino a 480 € per Samsung S10 oltre ai meno recenti S9 e S9+. Ottime quotazioni anche per Huawei Mate 30 Pro, P30 Pro e P30 valutati rispettivamente fino a 480 €, 450 € e 290 €.

Anche vendere Mac su TrenDevice vi permette di ottenere ottimi ricavi come ad esempio i MacBook Pro Retina valutati fino a 1.250 €, oppure il MacBook Pro 2018-2019 grazie al quale potete incassare fino a 1.930 €. Naturalmente su TrenDevice potete vendere altri modelli come iMac Pro, MacBook Air, Mac mini, iMac e Mac Pro.

Come valutare e vendere il vostro usato? Andate su TrenDevice nella sezione Vendi e dopo aver cliccato sul pulsante Inizia qui, seguite il processo guidato rispondendo con un clic alle poche e semplici domande sul vostro dispositivo. Nella pagina che si apre dopo aver cliccato su Valuta, inserite il vostro indirizzo email e poi cliccate su “Scopri ora”. Cliccando successivamente su “Sì, procedi”, procedete con la richiesta di vendita: verrete ricontattati per concordare data e ora di ritiro con Corriere Assicurato completamente Gratis. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.