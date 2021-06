Ventilatore da appendere al collo in offerta lampo a 13,44 euro

I ventilatori a batteria portatili sono comodi perché permettono di rinfrescarsi anche all’aperto, ma tengono comunque impegnata una mano: se cercate qualcosa di più pratico date uno sguardo al ventilatore da collo attualmente proposto in offerta lampo a 13,44 euro.

La particolarità è proprio questa: anziché doverlo tenere in mano o appoggiarlo da qualche parte, si appende al collo con lo specifico obiettivo di rinfrescare la testa e il volto. Questo consente di usarlo non solo all’aperto, ma anche mentre si sta svolgendo un’attività, ad esempio durante un’escursione, oppure mentre si lavora in ufficio, mentre si viaggia in metro, durante un pic-nic e via dicendo.

E’ alimentato da una batteria da 2.400 mAh che si ricarica come un cellulare e promette dalle 4 alle 10 ore di autonomia con una sola carica in base alla modalità di ventilazione scelta: ce ne sono tre, in modo da adattare la potenza delle ventole incorporate e decidere così quanto forte dev’essere il getto d’aria.

Oltre a rinfrescare il collo grazie alle due aperture laterali, presenta una serie di forellini (sono 62 in totale) attraverso cui viene veicolata parte dell’aria spostata dalle ventole sia nella parte superiore del collo che in quella inferiore, in modo tale da offrire una sensazione di freschezza generale a tutta la testa e a parte del corpo. Nonostante tutte queste aperture chiaramente, vista la posizione in cui viene indossato, resiste alla polvere e al sudore.

I fori non sono troppo larghi da risultare pericoloso per i bambini ed è particolarmente silenzioso. Inoltre la porzione del collare che si appoggia sulla nuca è realizzata in gomma piuttosto flessibile, il che permette di poter essere indossato da chiunque e con estrema facilità.

Per i più dubbiosi specifichiamo che sebbene il freddo sul collo e una brusca diminuzione della temperatura può scatenare cervicalgia, un dolore localizzato nella zona cervicale che a volte si può accompagnare anche a cefalea e capogiri, in questo caso non si ha a che fare con l’aria condizionata: avviene infatti un semplice spostamento d’aria per mezzo di ventilazione perciò non si verifica nessuna elevata differenza di temperatura tra quella ambientale e quella dell’aria spostata dal dispositivo. E’ buona norma comunque non utilizzarlo se si è sudati.

Per finire, pesa 460 grammi e consuma dai 2 ai 5 Watt. Se volete comprarlo come dicevamo al momento è proposto in offerta lampo: anziché 22,68 euro lo pagate 13,44 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.