Ventilatore tascabile con ricarica USB in offerta a partire da 10,79 euro

Se quest’anno il caldo proprio non lo sopportate investite qualche decina di euro per comprare uno dei ventilatori Elechomes in offerta su Amazon con un codice a partire da 10,79 euro.

Soprattutto se soffrite maggiormente il caldo in tram, allo stadio o in altri luoghi aperti allora potrebbe facilitarvi un po’ le cose questo ventilatore tascabile in promozione. Dal design moderno e curato, sposta l’aria a tre diverse velocità e la batteria, anche qui ricaricabile, promette fino ad un massimo di 10 ore di utilizzo con una sola carica.

Lo si può alimentare/ricaricare collegandolo anche ad una powerbank e le ridotte dimensioni, pari a circa 10 x 12 centimetri quando ripiegato, consentono di infilarlo in tasca o nello zaino con il minimo ingombro. Viene venduto insieme ad una base che consente di utilizzarlo anche in casa o in ufficio, mantenendolo cioè stabile e in posizione verticale.

Nel caso foste interessati all’acquisto, anziché pagarlo quasi 15 euro lo prendete scontato in confezione singola a 10,79 euro oppure in coppia per 19,99 euro. In uno o nell’altro caso è sufficiente inserire il codice VUKMJ48A nel carrello per ottenere subito lo sconto.