Ventilatore USB da tavolo in offerta a soli 7,99 euro

Troppo caldo? La soluzione è a un passo da voi e costa solo 7,99 euro grazie ad un codice speciale: si chiama Aukey EF-D01 ed è un ventilatore USB da tavolo.

E’ piuttosto compatto: l’ampiezza delle pale è di appena 7” (circa 18 centimetri) ma quanto basta per muovere un po’ d’aria e rinfrescare la scrivania durante le ore più calde passate in ufficio. A questo proposito ha infatti molto senso l’alimentazione USB, che gli consente così di attingere energia da qualsiasi presa del computer oppure da un alimentatore per smartphone.

Volendo lo si può accompagnare anche ad un powerbank per aggirare il limite imposto dalla presenza di una presa USB o elettrica e posizionarlo così dove più si preferisce, anche sul comodino per potersi addormentare con un venticello artificiale.

Il cavo è comunque abbastanza lungo e l’interruttore ne consente un’accensione e uno spegnimento agevoli mentre la possibilità di ruotare le pale di trecentosessanta gradi assicurano il totale direzionamento dello spostamento d’aria dove più si preferisce.

Con una rumorosità di circa 39 dB, un consumo energetico di appena 2W e una velocità delle pale di 1.700 giri al minuto, promette un venticello poco rumoroso e sufficiente per avere un po’ di respiro in queste giornate di afa estiva. Se interessati, lo comprate su Amazon per 10 euro ma al momento grazie al codice VHWZXCYK lo potete comprare in sconto per 7,99 euro.