Videocamera di sorveglianza a disco in offerta lampo a 20 euro

Una buona videocamera di videosorveglianza non è solo quella che usa hardware di ultima generazione: essere in grado di mimetizzarsi è un gran bel vantaggio e quella con forma a disco attualmente in offerta lampo a 20 euro risponde proprio a questa esigenza.

Questa soluzione riesce nell’intento grazie alla sua forma davvero particolare. E’ sostanzialmente un disco molto sottile (1,2 centimetri) e leggero (68 grammi) che misura all’incirca 10 centimetri di diametro e che presenta la videocamera lungo la cornice. Sembra un caricatore wireless per smartphone e la sua forma è tale da consentire di poter essere agevolmente nascosta anche – ad esempio – tra due libri in una libreria, oppure al di sotto di un vaso. Soprattutto, non presenta alcun LED quindi si riesce a nascondere molto bene.

Questo perché non deve essere necessariamente collegata ad un alimentatore. Incorpora infatti una batteria da 1.200 mAh che promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica, mentre per utilizzi più prolungati può prendere l’energia anche da una powerbank o direttamente collegandola alla presa elettrica tramite un alimentatore.

Il sistema operativo infatti è abilitato per la registrazione in loop, quindi nel momento in cui la memoria viene saturata di registrazioni, sarà in grado di cancellare le vecchie per continuare a registrare quel che inquadra. Se poi la batteria sta per esaurirsi, la videocamera salverà quel che ha registrato fino a quel momento prima di spegnersi.

E’ dotata di un sensore ad infrarossi che le permette di vedere anche al buio fino a 10 metri di distanza ed è anche in grado di riconoscere i movimenti, quindi si può anche decidere di avviare la registrazione soltanto quando viene effettivamente riconosciuto il passaggio di una persona all’interno del campo visivo.

La batteria si ricarica tramite microUSB (tecnologia 2.0) e le registrazioni sono in formato AVI con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel a 30 fps. C’è infine uno slot per microSD dove archiviare i filmati che supporta schedine con capacità massima pari a 128 GB.

Se siete interessati all’acquisto, al momento come dicevamo la potete comprare su Gearbest pagandola 20 euro grazie ad un’offerta lampo in corso. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.