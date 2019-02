Videocitofono Smart, si controlla da iPhone e Android: sconto a 32,99 euro

Se siete stanchi di dovervi alzare dalla poltrona per andare a rispondere al citofono c’è una buona notizia: con Owsoo potete farlo direttamente dallo smartphone e, grazie ad un codice, in questi giorni lo comprate perfino in sconto a soli 32,99 euro spedizione inclusa.

Si tratta a tutti gli effetti di un videocitofono Smart che si aggancia al WiFi di casa per garantire il controllo remoto direttamente dall’applicazione installata su iPhone, iPad, smartphone o tablet Android. Installarlo è facilissimo (nella confezione sono inclusi i 4 tasselli con viti per il fissaggio a parete) e stando a quanto dichiara il produttore consuma pochissima energia.

Il videocitofono di Owsoo è ovviamente progettato per essere installato all’aperto, quindi resiste alla pioggia e alle intemperie. Incorpora una videocamera con obiettivo grandangolare da 166° che registra in HD a 720p, per riprese in alta qualità anche di notte grazie alla tecnologia di visione notturna di cui è dotato.

Il sistema consente di registrare perfino le chiamate video archiviando le registrazioni direttamente su una scheda microSD: è previsto infatti uno slot per il collegamento (la scheda però non è inclusa nell’acquisto: sono supportate memorie con capacità fino a 32 GB).

Il costo di questo videocitofono è di 40 euro ma se in questi giorni inserite il codice MACITY2267 nel carrello prima dell’acquisto, lo pagate soltanto 32,99 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.