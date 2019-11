VideoProc, in sconto del 60% la suite definitiva Mac per i video 4K: in offerta per pochi giorni

Offerta senza precedenti per la potente VideoProc, suite di post produzione, ottimizzata per l’editing dei video 4K, ottima anche per la filmati registrati da smartphone, GoPro e droni. Tra le più complete di sempre lavora con file di grandi dimensioni, ed è specializzato per processare video 4K UHD, con supporto ai video registrati a 120 o 240 fps.

VideoProc, perché usarlo?

VideoProc è una suite di post produzione video altamente ottimizzata per i video Ultra HD, consigliata a chi lavora spesso con video GoPro o di altre action cam, a chi edita filmati registrati con i droni DJI o simili, ma anche agli amanti dei video registrati da smartphone. VideoProc, infatti, supporta senza alcun problema video 4K/UHD, filmati di grandi dimensioni, e non teme bitrate di alcun tipo, così come sposa bene i filmati con frame rate alto, 120 o 240 fps.

Video Processing

La funzionalità principale dell’applicazione, anche se come vedremo non è l’unica, consente di effettuare l’editing dei video caricati. Il primo passaggio sarà quello di scegliere il proprio video e aprirlo all’interno dell’app. Dopo una rapida analisi del titolo l’utente avrà la possibilità di effettuare le prime modifiche basilari, quindi ritagliare il video, ruotarlo, applicare watermark o filtri, dividerlo in più parti, giocare con i colori, regolare il contrasto o la luminosità, così come giostrare la gamma di luce o la saturazione.

Non solo. Sarà anche possibile effettuare variazioni al sonoro, quindi regolare i parametri audio, regolare il volume, rimuovere un rumore di sottofondo o correggere un ritardo audio. Per gli utenti GoPro, inoltre, sarà possibile stabilizzare il video 4K, correggere l’effetto fish-eye, per non parlare delle numerose possibilità di convertire il video in una immagine GIF.

Al di là delle regolazioni base, VideoProc consente di aggiungere testi e sottotitoli al video, e di applicare una miriade di filtri ed effetti colorati. Applicarli è davvero semplice e sarà sufficiente cliccare sulla finestra dell’effetto prescelto per avere immediatamente un’anteprima in tempo reale di come apparirà il video dopo la modifica.

Impostazioni avanzate

Al di là delle regolazioni base sarà possibile modificare il proprio video anche con parametri avanzati. Sarà possibile, ad esempio, impostare il codec del filmato, il frame rate, il bitrate e perfino modificare l’aspect ratio. Anche il ritaglio del video è assolutamente semplice e intuitivo: sarà sufficiente scegliere una porzione del video originale per avere immediatamente un’anteprima di come apparirà il video ritagliato.

Non mancano le opzioni per ruotare il filmato, e quelle per aggiungere facilmente un watermark. Importante notare come tutte le opzioni sopra descritte siano davvero a portata di click: da questo punto di vista VideoProc risulta essere di più semplice utilizzo rispetto a molti altri software di editing, spesso complicati da utilizzare.

Preset

Per i parametri ancor più avanzati, come quelli relativi ai codec o ai formati video di output, sono presenti numerosi preset. Sarà così sufficiente cliccare sui vari formati di destinazione per ottenere un file di output che sia ottimizzato per i diversi dispositivi sul quale guardare il filmato. I preset disponibili sono davvero tantissimi, ovviamente non mancano i terminali iOS o Android, ma sarà possibile scegliere come formato di output anche PS4, Facebook, YouTube, e molti altri ancora. Tra i tanti present anche quello con consente di esportare il file in HEVC, formato ultra compresso, che consente di non perdere qualità video.

VideoProc, tra le altre, supporta anche l’accelerazione hardware Intel, NVIDIA e AMD, cos’ da fornire supporto a video processing più veloci, con basso utilizzo della CPU, in grado di mantenere a bada le temperature. Tra gli altri formati supportati anche M3U8, con possibilità di convertire video da 3D a 2D.

Converti e fai backup dei DVD

Tra le funzioni secondarie, ma comunque importanti, e per certi utilizzi interessanti, anche quella che consente di effettuare backup dei proprio DVD, o di convertirli in formati video più moderni e accessibili da svariati dispositivi. Sarà sufficiente inserire il proprio DVD e darlo in pasto a VideoProc, per poterlo convertire nel formato video desiderato, così da poterlo editare a proprio piacimento.

Downloader

Funzione altrettanto importante è quella dei download dei video dal web. E’ possibile incollare direttamente la URL di un video, ad esempio, per effettuare il download del filmato.

Record

Ultima funzione, non certo per importanza, quella che permette di effettuare una registrazione del proprio desktop, della webcam, o direttamente da iPhone, collegandolo tramite cavo al Mac. Si tratta di una serie di impostazioni rilevanti e assolutamente importanti, ad esempio, per gli streamer. Da un lato si può registrare lo schermo di iPhone, ad esempio, o anche quello del desktop e contemporaneamente il flusso video proveniente dalla webcam.

Conclusioni

Le ragioni per provare VideoProc sono davvero tante, in particolare la possibilità di acquistarlo al momento al prezzo più basso di sempre, solo 24,95 euro, è un’occasione imperdibile. Al di là di questa offerta, VideoProc si propone come una suite completa per la gestione dei video 4K/UHD provenienti da Droni, smartphone o action cam. Di facile utilizzo, supporta qualunque tipo di formato, di qualsiasi dimensione, e non teme alti bitrate o frame per secondo.

