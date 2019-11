VideoProc, la suite per l’editing video (anche 4K) costa solo 3,5 dollari

Occasione imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di una suite per l’editing video 4K. Grazie alla promozione BundleHunt, VideoProc è infatti scontato dell’88%. In pratica con soli 3,5 dollari ci si porta a casa un programma dedicato alla conversione e all’ottimizzazione delle riprese video dotato di un’interfaccia semplice ed intuitiva e strumenti completi.

VideoProc è infatti una suite di post produzione video altamente ottimizzata per i video Ultra HD, consigliata perciò a chi lavora spesso con video GoPro o di altre action cam, a chi edita filmati registrati con i droni DJI o simili, ma anche agli amanti dei video registrati da smartphone.

Supporta senza alcun problema i video in 4K/UHD, filmati di grandi dimensioni e non teme bitrate di alcun tipo, così come sposa bene i filmati con frame rate alto, tipo 120 o 240 fps.

Oltre a permettere di ritagliare i video, ruotarli, applicare watermark o filtri, dividerli in più parti, giocare con i colori, regolare il contrasto o la luminosità, giostrare la gamma di luce o la saturazione, permette di effettuare variazioni al sonoro regolando i parametri audio, il volume, rimuovendo un rumore di sottofondo o correggendo un ritardo audio.

Per i filmati in 4K ripresi in movimento, magari con un’action cam, consente di stabilizzare la ripresa, correggere l’effetto fish-eye o creare piccole gif animate da porzioni di filmato.

Al di là di queste regolazioni base, VideoProc consente anche di aggiungere testi e sottotitoli al video e di applicare una miriade di filtri ed effetti colorati: basta cliccare sulla finestra dell’effetto prescelto per avere immediatamente un’anteprima in tempo reale di come apparirà il video dopo la modifica.

Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione.

Per acquistare VideoProc a 3,5 dollari invece che a 30 dollari basta sbloccare il bundle di BundleHunt pagando una piccola tassa di ingresso: nel momento in cui scriviamo è di 3 dollari ma questo prezzo crescerà o diminuirà, a sorpresa, di giorno in giorno.

In pratica se acquistate questo programma con BundleHunt spenderete complessivamente 6,5 dollari invece di 30 ma volendo potrete anche aggiungere altri software per Mac in super-sconto e pagare il tutto davvero pochissimo.

Ad esempio tra i migliori software attualmente in promozione trovate PDF Manager Ultimate a 3 dollari invece che a 70, Luminar Flex Plugin a 4 dollari invece di 70, CloudMounter a 2,5 dollari anziché 30, Hype 4 a 5 dollari invece di 50, TextSoap a 5 dollari anziché 45, Intego Washing Machine a 2,5 dollari invece di 30, l’abbonamento annuale di FastestVPN a 5 dollari anziché 120 e il gioco Civilization Beyond Earth a 10 dollari invece di 60.