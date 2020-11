Violeds, una soluzione di disinfezione antivirale per i condizionatori

Seoul Viosys, un fornitore di soluzioni basate su semiconduttori compositi, ha annunciato che, al fine di prevenire la diffusione di virus, sta attuando da agosto una campagna per l’installazione di soluzioni di disinfezione antivirale che vede l’impiego di una tecnologia denominata “Violeds” nei condizionatori di quanti ne fanno richiesta all’interno di strutture pubbliche e polifunzionali, come grandi magazzini di alimentari e bevande e negli uffici dell’amministrazione statale. I prodotti Violeds possono essere installati in tutte le marche di condizionatori in uso.

Violeds è indicata (qui i dettagli) come una tecnologia UV diversa, in grado di garantire una disinfezione efficace nonché la sterilizzazione di qualsiasi contaminante sospeso nell’aria che entri nei condizionatori, tra cui vari virus e batteri nocivi, assicurando che venga continuamente erogata aria pulita. Questa tecnologia si è rivelata capace di annientare virus e batteri utilizzando soltanto la luce UV senza impiego di sostanza chimiche, affermandosi pertanto come una soluzione ottimale per tutte le marche di condizionatori sul mercato. La soluzione potrà essere implementata anche senza dover sostituire il prodotto fino al termine della vita utile del condizionatore, considerando che la durata dei LED UV Violeds può raggiungere le 50.000 ore.

Sviluppata nel 2005 da Seoul Viosys, Violeds può essere impiegata per diverse applicazioni programmando in modo ottimale la distanza dagli oggetti, il tempo di irradiazione, l’intensità, l’angolo e l’area della superficie di irradiazione sulla base delle lunghezze d’onda dei raggi UV. Stando a quanto riferisce Seoul Viosys, la tecnologia Violeds ha prodotto ottimi risultati durante i test condotti da un gruppo di ricerca dell’Università della Corea evidenziando un’efficacia di sterilizzazione del 99,9% in 30 secondi per il nuovo coronavirus, mentre, sulla base dei risultati di test effettuati dall’Istituto di microbiologia di Guangzhou in Cina (CGMT), i condizionatori d’aria con tecnologia Violeds utilizzati dai clienti cinesi hanno dimostrato un’efficacia di sterilizzazione del 90% in 2 ore contro diversi virus nocivi presenti nell’aria.

“La trasmissione di aerosol è motivo di preoccupazione quando si utilizzano condizionatori d’aria e sistemi di riscaldamento in ambienti come ristoranti, bar e palestre, dov’è prevista la rimozione delle mascherine. Crediamo che le nostre nuove soluzioni di disinfezione con tecnologia Violeds possano aiutare a eliminare i virus nell’aria e consentire alle persone di vivere i piaceri della vita senza le preoccupazioni innescate dalla pandemia di COVID-19”, ha dichiarato Chae Hon Kim, vicepresidente esecutivo di Seoul Viosys.