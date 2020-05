VIOMI V3, in pre ordine con sconto di oltre 100 euro l’aspirapolvere robot con sistema di navigazione laser

In pre ordine l’aspirapolvere robot VIOMI V3, che oltre ad aspirare può anche lavare, il tutto anche grazie ad un sistema di navigazione laser particolarmente avanzato. Di listino costerebbe 566 euro, ma al momento è in offerta pre ordine a 438 euro grazie al codice sconto E49E0C32365EB000. Clicca qui per comprare.

L’aspirapolvere VIOMI V3 è in sostanza un 2-in-1, perché da un lato aspira e dall’altro può anche lavare il pavimento. Tra i punti di forza del robot il sistema di scansione dell’intera stanza, che avviene tramite tecnologia lidar LDS, che è in grado di disegnare una mappa accurata e completa della casa, con algoritmo che calcola il percorso in modo dinamico grazie all’AI, per ottenere una pulizia ancor più efficiente.

Dotata di filtro HEPA, questo robot è in grado di annientare i virus, con un tasso di sterilizzazione del 99%. Viomi V3 offre una potenza di aspirazione da 2600Pa, e una batteria da 4900 mAh, con una capacità scavalcare anche ostacoli di 2 cm.

Il robot offre all’utente 3 modalità di lavoro, e l’aspirapolvere offre un serbatoio d’acqua da 550 ml, così da poter lavare anche una casa molto grande da 250 metri quadrati. Il robot supporta fino a 5 mappe, e consente di programmare la pulizia settimanale, così da non doversi preoccupare di nulla.

VIOMI V3 pulisce in modo particolarmente silenzioso, con un rumore stimato compreso tra i 65dB-75dB. E’ possibile impostare tramite app muri invisibili, così da limitare la portata della pulizia, e magari evitare che l’aspirapolvere invada stanze o parti della casa non desiderate.

Il prodotto ha un peso di 3,6 kg e propone misure pari a 35,00 x 35,00 x 9,45 cm.

