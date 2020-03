Vivicine P09, videoproiettore ultra-tascabile in 4K a 193 euro

Un videoproiettore poco più grande di uno smartphone: è Vivicine P09, un’ottima soluzione quando la portabilità è la caratteristica principale a cui si sta puntando e al momento è anche conveniente visto che grazie ad un’offerta lampo risparmiate oltre 100 euro sull’acquisto.

Come dicevamo il punto di forza sono le dimensioni: misura all’incirca 15 x 8 x 1,8 centimetri, in pratica vi sta sul palmo della mano (anche perché pesa appena 260 grammi). Un concentrato di tecnologie capace di proiettare contenuti fino a 200” da una distanza ravvicinata di circa 3.5 metri trasformando all’istante ogni superficie in un grande schermo.

Con una luminosità di 200 ANSI lumen e una batteria ricaricabile da 4.000 mAh, può proiettare immagini chiare e brillanti. La correzione keystone automatica del proiettore assicura una visualizzazione a schermo intero senza distorsioni, anche in caso di proiezione angolata.

Nella parte inferiore del dispositivo è presente l’attacco per il cavalletto in dotazione che facilita la proiezione su ogni superficie, anche il soffitto. Il motore interno è governato da Android 6.0 e tutto il sistema si può controllare semplicemente attraverso il telecomando touch incorporato sulla superficie superiore.

Si connette tramite porta mini-HDMI, così i contenuti possono essere prelevati da svariate sorgenti, tra cui computer o anche PlayStation, e condivisi con tutti i presenti in pochi secondi. Ciò consente di evitare qualunque problema di continuità in un incontro di lavoro, ma è anche possibile beneficiare del collegamento WiFi integrato con una varietà di dispositivi, tra cui smartphone e tablet, per guardare contenuti in streaming.

Vivicine P09, come dicevamo, normalmente viene proposto a 309 euro ma al momento con l’offerta lampo in corso è possibile risparmiare il 38%, pari cioè a poco più di 116 euro. In definitiva lo pagate soltanto 193 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.