Vivicine V5, videoproiettore a valigetta in offerta con codice a 75,33 euro

Se vi serve un videoproiettore non solo facile da usare ma compatibile con un’ampia varietà di dispositivi esterni, non fatevi sfuggire lo sconto-sullo-sconto attualmente attivo su Gearbest per Vivicine V5, un videoproiettore a valigetta pratico e performante che vi viene a costare praticamente meno della metà del prezzo di listino.

Come dicevamo uno dei punti di forza di questa periferica è nell’elevata compatibilità che ha con i dispositivi esterni. Per proiettare foto, video ma anche videogiochi su qualsiasi parete possibilmente bianca può attingere da svariate fonti.

Attraverso il collegamento con un cavo HDMI si può ad esempio collegare un computer, uno smartphone oppure un tablet (supporta anche la trasmissione tramite collegamento senza fili WiFi), ma anche un dongle TV come la Fire TV Stick di Amazon (per dire).

Eventualmente può riprodurre anche i contenuti presenti su una scheda microSD o su un hard disk o una chiavetta USB, in quanto presenta sia il lettore di schedine che una presa USB-A.

Per videogiocare c’è anche il supporto dei gamepad mentre se i 5 Watt dell’altoparlante integrato non dovessero essere sufficienti, è comunque possibile collegare un qualsiasi impianto stereo, o un più comune speaker portatile, attraverso le presa jack audio da 3.5 millimetri incorporata. Il controllo delle funzioni principali può avvenire sia tramite telecomando, sia pigiando direttamente i tasti incassati sulla superficie superiore.

Per quanto riguarda invece le altre specifiche tecniche, si alimenta tramite collegamento alla rete elettrica e può proiettare su una superficie con diagonale di 60 pollici posizionandolo a circa due metri dalla parete.

Se lo si distanzia fino a 6 metri, la superficie di proiezione avrà una diagonale pari a 200 pollici: il tutto con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel e 2800 lumen, rapporto di contrasto 3000:1 e formato 16:9. Per finire presenta un sistema di correzione manuale della distorsione e della messa a fuoco.

E’ inoltre molto compatto e facile da trasportare perché presenta un’ampia maniglia e misura circa 19 x 16 x 8 centimetri. Il prezzo di listino è di 165,73 euro ma al momento è in offerta lampo su Gearbest a 86,18 euro.

Se tuttavia inserite il codice H66819ABE8D12001 nel carrello ottenete un ulteriore sconto-sullo-sconto, pagandolo 75,33 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.