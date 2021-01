Voyo VBook i7 Youth, portatile Windows 15.6″ 8+512GB a 356 euro

Chi col computer ci lavora e cerca un prodotto versatile, portatile e potente, potrebbe prendere in seria considerazione l’acquisto di Voyo VBook i7 Youth che al momento è proposto in offerta lampo a 356 euro.

Si tratta di un computer portatile che tuttavia non rinuncia alla comodità offerta dalle soluzioni da scrivania. Lo si capisce innanzitutto dal fatto che utilizza una tastiera retroilluminata di dimensioni standard, il che vuol dire che si ha a disposizione la migliore soluzione possibile in fatto di digitazione comoda. C’è perfino il tastierino numerico per chi lavora molto con i numeri ed è accompagnata da un touchpad dalle dimensioni più che generose, in modo da poter rinunciare al mouse in tutte quelle situazioni dove le ridotte dimensioni dello spazio di lavoro non lo consentono.

Anche lo schermo è piuttosto ampio: si tratta di un pannello da 15.6″, quindi tra i più grandi disponibili su una macchina di questo tipo (poche sono le alternative che ne hanno uno da 16″ o 17″). E’ un pannello IPS con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.080 pixel in 16:9 e un angolo visivo di 178 gradi, in modo da poter leggere il contenuto con facilità anche quando lo si guarda da un lato, magari perchè si stanno consultando o prendendo degli appunti su un altro dispositivo o su carta.

Nonostante questo è piuttosto compatto: misura all’incirca 36 x 24 centimetri ed è spesso 7.5 millimetri, per un peso complessivo di 1,6 chilogrammi.

E’ molto buono anche dal punto di vista delle specifiche tecniche: monta un modulo WiFi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz, utilizza un processore quad-core Intel J3455 di ottava generazione a 1.5 GHz con Turbo Boost fino a 2.3 GHz, accompagnato da una GPU Intel Core 500, 8 GB di RAM di tipo LPDDR3 e 512 GB di SSD. Tutto questo gli consente di accendersi ed essere operativo in 8 secondi, in modo da poter cominciare subito a lavorarci su. Dal punto di vista dell’autonomia, usa una batteria da 9.000 mAh che promette fino a 8 ore di autonomia con una sola carica.

Infine, per quanto riguarda la connettività, dispone di due porte USB 3.0, slot microSD per l’espansione della memoria, porta audio jack da 3.5 millimetri, microHDMI e pin di ricarica proprietario. In confezione c’è chiaramente il caricatore.

Chi desidera acquistare Voyo VBook i7 Youth lo può trovare al momento su Gearbest in offerta lampo a 356 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.