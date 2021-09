Vuoi diventare Tecnico Apple di riparazione e sistemista? Scopri le nuove opportunità e iniziative di Espero

Da più di 30 anni Espero, centro autorizzato Apple con sede a Milano e a Roma è un punto di riferimento per gli appassionati ed i professionisti Apple.

Uno dei punti chiave della nostra idea di formazione è dare la possibilità alle persone di sviluppare nuove competenze, in particolare, quelle cosiddette del futuro: competenze di digitalizzazione, informatizzazione e competenze tecniche di alto livello.

In questo anno abbiamo attivato diverse iniziative interessanti tra cui la partnership con R-Store, tramite la quale abbiamo formato un gruppo di giovanissimi con lo scopo di farli partire con il piede giusto nel mondo del lavoro.

Un’altra iniziativa è quella dedicata alla formazione e all’aggiornamento degli IT per le aziende e i System Integrator italiani i veri protagonisti della digitalizzazione del tessuto produttivo italiano. Gestire il parco macchina richiede infatti un costante aggiornamento delle skills IT, ancora più vero per le aziende che hanno deciso di migrare verso sistemi Apple anche grazie ai system integrators.

Il percorso per R-Store

Dall’idea di dare la possibilità alle persone di sviluppare competenze uniche e preziose (a livello personale ma anche a livello di mercato) R-Store, Apple Premium Reseller presente in gran parte del territorio italiano, ha deciso di attivare una partnership con Espero per formare e assumere nuovi tecnici hardware e software certificati Apple.

La formazione ufficiale è infatti un passo fondamentale nella crescita professionale del personale dei Premium Reseller. Quando si acquista un prodotto Apple non si acquista solo un prodotto di qualità frutto di anni di innovazione e ricerca; si entra in una logica di cura e attenzione del cliente superiore.

Per garantire un’esperienza di assistenza di questo genere ai clienti è però fondamentale che il personale sia istruito secondo le linee guida ufficiali uniche e distintive del marchio Apple.

Da 30 anni Espero progetta ed eroga formazione certificata Apple, con docenti qualificati, proprio per garantire ai partecipanti dei propri corsi tutto il know-how indispensabile per garantire il miglior servizio al cliente.

La partnership realizzata con R-Store ha permesso a 8 giovani ragazzi di partecipare al Corso completo Tecnico Certificato Apple grazie alla formazione finanziata da Forma.Temp in collaborazione con Risorse Italia.

Durante il corso i ragazzi sono stati preparati sia sulla parte software/sistemista sia sulla parte di competenze tecniche di smontaggio senza dimenticare sicurezza e customer care.

I ragazzi hanno affrontato argomenti teorici e tecnici complessi, si sono confrontati con sfide tutt’altro che virtuali, sono stati esposti a situazioni in cui è stata richiesta loro capacità di concentrazione, problem-solving e troubleshooting a 360°.

La formazione di aggiornamento degli IT per le aziende e i System Integrator italiani

L’altra grande iniziativa che ci ha coinvolti è la formazione di aggiornamento per i tecnici sistemisti e informatici delle aziende e dei System integrator presenti sul territorio italiano.

In questo momento si riscontra sul mercato del lavoro una carenza di figure IT con competenze miste, esperti di tecnologie Apple, Windows, Cisco, MDM ecc… Parliamo di figure professionali molto richieste dalle aziende per servizi di consulenza sistemistica e riparazione tecnica.

Per gestire i dispositivi Apple nel mondo del lavoro sono necessarie competenze certe e certificate. Parliamo di macOS per esempio, è un sistema versatile per qualsiasi contesto di utilizzo ma è un sistema che continua ad evolversi, introducendo nuove funzionalità e incrementando la sicurezza (pur mantenendo la sua esclusiva semplicità d’uso): solo un tecnico software Apple, che sia preparato e aggiornato sulle tecniche di troubleshooting su macOS, saprà affrontare efficacemente problemi e anomalie.

Ma come viene trasferito questo patrimonio di competenze dai docenti agli studenti?

Il nostro team di docenti certificati ACT (Apple Certified Trainer) è in grado di guidare e motivare gli alunni verso uno dei traguardi più ambiziosi nell’odierno mercato del lavoro: investire su sé stessi.

Abbiamo fatto alcune domande ai nostri docenti Gianfranco Garavelli e Andrea Fasoli per capire meglio.

Andrea, quali sono le competenze sistemistiche principali che hanno raggiunto i ragazzi del corso?

Andrea Fasoli: “I ragazzi hanno acquisito competenze a 360° per quanto riguarda il mondo sistemistico Apple, a partire dalla gestione del singolo Mac fino all’integrazione dei Mac in una rete Windows. Inoltre, durante il corso, hanno avuto cenni di concetti di networking fisico e della gestione avanzata di dispositivi tramite cloud networking e soluzioni MDM.”

Queste competenze sono sempre più richieste sul mercato del lavoro grazie a una diffusione sempre maggiore dei dispositivi Apple in azienda, secondo te quali sono i vantaggi del nuovo sistema operativo Apple, come mai è sempre più il preferito delle aziende?

Andrea Fasoli: “Con il nuovo sistema operativo Apple ha accelerato ulteriormente su 2 concetti fondamentali per l’azienda, quali privacy e sicurezza. Adesso Safari avvisa l’utente finale tutte le volte che un sito web tenta di tracciare la sua attività, oppure se le sue password sono deboli e vanno sostituite. Tutte le applicazioni che vengono installate su macOS devono chiedere il permesso all’utente per poter accedere ai propri file oppure a risorse hardware come microfono e fotocamera. Inoltre, è incrementata la stabilità di sistema e si è fatto un ulteriore passo avanti sul risparmio energetico per preservare le batterie all’interno dei dispositivi.

Per non parlare della nota facilità d’uso e l’interfaccia user friendly”

Gianfranco parlaci delle caratteristiche di un buon tecnico hardware

Gianfranco Garavelli: “Le caratteristiche di un buon tecnico hardware? Sicuramente metodo, logica, passione e curiosità.

Durante il corso vengono messe tutte alla prova, gli studenti vengono stimolati al pensiero critico, vengono coinvolti in simulazioni di assistenza e incoraggiati a esplorare la loro passione per Apple e la spinta a cercare sempre di migliorarsi.”

Cosa caratterizza il tecnico hardware Apple dagli altri?

Gianfranco Garavelli: “Un tecnico Apple si differenzia: per come tratta il cliente e perché può contare sul supporto e gli strumenti che Apple gli dà per svolgere al meglio il suo lavoro.”

