WalkingPad R1, il tapis roulant smart di Xiaomi youpin anche per la corsa: in offerta con coupon

Offerta interessante il WalkingPad R1, il tapir roulant di Xiaomi youpin delle linea WalkingPad, in sconto a circa 540 euro grazie al coupon GBMIFANR1.

Parte della linea WalkingPad (abbiamo recensito il WalkingPad A1 in precedenza) e della piattaforma Xiaomi youpin, questo R1 ha due principali novità rispetto agli altri modelli disponibili: il supporto alla corsa e i supporti d’appoggio frontali.

WalkingPad R1 consente infatti anche di correre (con una velocità massima di circa 9 km orari) e non solo passeggiare come avveniva invece per i modelli A1 e C1, permettendo di svolgere attività cardio più dispendiose e non limitandosi alle sole camminate.

Per svolgere in maggior sicurezza questa attività è presente un sostegno frontale per potersi appoggiare, sostegno che rende l’attività più sicura. Inoltre sulla maniglia è disponibile un alloggiamento per lo smartphone (nel caso si volessero guardare video durante la corsa) ed un pulsante di sicurezza per arrestare il movimento nel caso ce ne fosse la necessità.

Le restanti caratteristiche che hanno fatto la fortuna di questo dispositivo sono tutte presenti: minimo ingombro, con possibilità di ripiegare il tapis roulant di 180 gradi e di infilarlo sotto il letto, il divano o dietro un armadio.

Con un sostegno fino a 110 kg, il WalkingPad R1 si può controllare attraverso la app apposita oppure con il telecomando portatile, ma non manca la modalità di corsa e camminata automatica, che incrementa o diminuisce la velocità dello scorrimento in base al punto in cui si appoggiano i piedi durante l’attività.

Integra un silenzioso motore brushless, la connessione wi-fi per l’interfaccia via app e un display led sulla facciata frontale, che mostra tutte le informazioni necessarie.

Il prezzo di listino solitamente è 622 euro ma in questo caso il WalkingPad R1 di Xiaomi youpin si acquista a circa 540 euro cliccando su questo link diretto ed applicando il codice sconto GBMIFANR1.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.