Wanbo T2 MAX, videoproiettore portatile tutto-incluso in sconto a 106,62 euro

Dimenticate l’immagine dei videoproiettori che avete impressa nella mente, perché Wanbo T2 MAX seppur funzioni allo stesso modo, oltre ad avere dalla sua parte le ultime tecnologie è compatto, leggero e facilissimo da usare. E al momento è pure in sconto su Gearbest: grazie ad un codice si compra a 106,62 euro.

L’aspetto esteriore, anzitutto, è tra i suoi pregi: le linee sono morbide e i bordi affusolati, è bello da vedere e come dicevamo si può trasportare facilmente: pesa meno di un chilogrammo e gli ingombri fanno si che possa trovare spazio anche nella scrivania più affollata: misura appena 15 x 14 x 11 centimetri. Questa miniaturizzazione appare ancor più incredibile se si va a guardare cosa c’è dentro.

Wanbo T2 MAX è infatti dotato di un sistema di autocorrezione trapezoidale in quattro direzioni, il che vuol dire che può essere posizionato anche angolato rispetto alla superficie in cui si proiettano le immagini perché poi si può riallineare il tutto sia sull’asse orizzontale che su quello verticale, in modo tale da avere sempre una proiezione perfettamente rettangolare e delle giuste proporzioni.

La messa a fuoco è manuale (la si regola per mezzo di una rotella) e il videoproiettore può essere posizionato ad una distanza minima di 1,2 metri per avere una proiezione delle immagini pari a 40 pollici di diagonale, fino a cinque metri di distanza ottenendo così una proiezione ancora perfettamente visibile ma che ricopre una superficie di ben 180 pollici. Quel che ne risulta è una proiezione con rapporto d’aspetto di 4:3 o 16:9 avente risoluzione Full HD, 2000:1 di contrasto e una luminosità massima pari a 200 ANSI lumen.

Incorpora un sistema composto da due speaker, uno frontale e uno laterale, entrambi da 3W, che promettono una diffusione sonora stereofonica a trecentosessanta gradi. Se non dovesse bastare è sempre possibile collegare un sistema audio tramite la presa jack da 3.5 millimetri posizionata sul retro. Qui trovano posto anche un ingresso HDMI dove poter collegare un computer e una presa USB per trasmettere video, immagini, documenti e presentazioni in PowerPoint acquisendole direttamente dalla memoria esterna.

Wanbo T2 MAX supporta anche i video in 4K, che vengono ridimensionati al Full HD, e può decodificare anche i filmati in HDR10. Il motore su cui si basa il suo funzionamento è Android 6.0, il che vuol dire che si beneficia di una piattaforma che può essere potenziata attraverso l’installazione delle applicazioni presenti sul Play Store e non solo, visto che supporta anche l’installazione dei file apk. Usa 1 GB di RAM e dispone di 16 GB di capacità. C’è il modulo WiFi per la connessione alla rete senza fili e consuma 55 W.

Come dicevamo, chi desidera comprarlo lo trova su Gearbest dove, normalmente, viene venduto a 155,97 euro. Al momento però basta inserire il codice T654B64B9D153000 per ottenere il 30% di sconto: il prezzo finale sarà di 106,62 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.