WD 4TB My Passport Wireless Pro, solo 199€ per il disco perfetto per il viaggio

WD 4TB My Passport Wireless Pro è l’Hard Disk ideale per chi viaggia, per i fotografi in mobilità, per chi vuole poche complicazioni nelle connessioni e lo trovate su Amazon nella versione da 4TB in sconto: 199 €, il prezzo più basso in assoluto.

Di base è un semplice HD da collegare alla porta USB, ma è in grado anche di collegarsi al vostro computer (ma possiamo pensare anche ad un iPhone, un iPad o un cellulare di qualunque tipo) trasformandosi in un piccolo Nas. Il funzionamento del WD My Passport Wireless Pro lo spieghiamo in questa recensione che abbiamo attuato con la versione SSD. Nonostante il supporto di memoria sia differente, il funzionamento e le prospettive di utilizzo sono le stesse.

Lo scenario ideale di chi compra questo disco si materializza lontano dall’ufficio. Messo in uno zaino il disco diventa un supporto immediatamente accessibile per archiviare file, accedere a quelli più pesanti che non trovano spazio sul disco interno. Grazie alla porta SD e alla possibilità di collegarlo via USB è un disco particolarmente interessante per un fotografo: si può anche collegare ad una fotocamera o ad un altro dispositivo di memoria esterno e fare da magazzino di back up. È anche possibile collegare contemporaneamente 8 differenti dispositivi Wi-FI; in questo modo può diventare un disco condiviso durante in viaggio di lavoro. Infine può servire file multimediali, come film o musica, in streaming

Su Internet questo disco costa normalmente 250/300 euro. A199 euro si compra di solito la versione da 1 TB (e infatti anche su Amazon quella da 3 TB costa 233 euro…) per questo il nostro consiglio è di comprare subito.

