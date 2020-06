WD Days, su Amazon l’occasione per dischi e memorie a prezzi scontati

Da quanto tempo stavate monitorando i prezzi delle memorie esterne per poter espandere il vostro archivio digitale, magari per una seconda copia di backup o più semplicemente per un disco da tenere sempre nella borsa in modo tale da avere a portata di mano tutti i file di cui si può aver bisogno nel corso della giornata? Speriamo non troppo, comunque sia potete finalmente fare affari approfittando degli sconti attualmente attivi su Amazon sulle memorie di Western Digital. La società ha infatti da poco lanciato i WD Days, pochi giorni durante i quali mette in promozione alcune delle sue soluzioni presenti in catalogo.

Potete scegliere tra diversi dischi portatili da pochi TB oppure veri e propri sistemi di backup casalingo con dentro fino a 28 TB di spazio. Insomma cen’è per tutti, non solo in termini di gusto estetico o di spazio ma anche di prezzi. Per un disco portatile da 4 TB, con USB 3.0, bastano circa 104 euro che diventano 135 per un disco con 5 TB accompagnato da un sistema di protezione tramite password e un software di backup automatico dei file. Restando intorno alle memorie tascabili, allo stesso prezzo del precedente c’è un disco da 4 TB fatto appositamente per essere usato con Time Machine, mentre con 144 euro c’è un disco con 5 TB e porta USB-C, ottimo quindi con tutti i dispositivi di ultima generazione.

Per quanto riguarda invece le soluzioni desktop, la più imponente è il My Book Duo da 28 TB in offerta a 600 euro, che scendono a 550 se si rinuncia a 4 TB. Sono 520 gli euro invece se si rinuncia ad altri 4 TB, per il My Book Duo da 20 TB totali, oppure 16 TB a 420 euro o ancora 8 TB a 275 euro. Ce ne sono comunque anche di più piccoline in termini di dimensioni fisiche della periferica, come il My Book da 8 TB a 180 euro circa, oppure 250 euro per 12 TB. Di seguito vi mostriamo l’elenco completo delle soluzioni WD attualmente in sconto: fate pure la vostra scelta.

WD Elements Hard Disk Esterno, Portatile, USB 3.0, 4 TB, Nero In offerta a € 104,70 – sconto

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Duo Hard Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 28 TB, Nero In offerta a € 599,99 – sconto 21%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 1 Disco, 12 TB, Nero In offerta a € 224,99 – sconto 19%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

WD My Passport Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Compatibile con PC, Xbox e PS4, 5TB, Nero In offerta a € 134,99 – sconto 4%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 10 TB, Nero In offerta a € 218,01 – sconto 22%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

WD My Passport Ultra Hard Disk Portatile con Protezione Tramite Password e Software di Backup Automatico, Pronto per USB-C, Compatibile con PC, Xbox e PS9, 5TB, Blu In offerta a € 143,99 – sconto 20%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD 4 TB My Passport for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite password, Blu notte In offerta a € 134,81 – sconto 13%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Duo Hard Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 24 TB, Nero In offerta a € 549,99 – sconto 14%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 1 Disco, 8 TB, Nero In offerta a € 173,02 – sconto 40%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

WD 1413523 My Cloud Home, Personal Cloud, 1 Bay, 8 TB In offerta a € 229,50 – sconto

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Hard Duo Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 20 TB, Nero In offerta a € 519,99 – sconto 16%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD Elements Hard Disk Esterno, Desktop, USB 3.0, 12 TB, Nero – In offerta a € 249,89 – sconto 1%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Duo Hard Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 12 TB In offerta a € 329,99 – sconto 39%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD My Book Duo Hard Disk Desktop USB 3.1, RAID, Software di Backup Automatico, Protezione con Password, 16 TB In offerta a € 419,99 – sconto 37%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Western Digital WD Black P10 Game Drive per Xbox One, Hard Disk Esterno Portatile, 3 TB, Nero In offerta a € 119,99 – sconto 14%

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire