Webcam USB con anello di luce incorporata in offerta a 26,21 euro

Avete bisogno di una webcam per poter comunicare in videoconferenza con amici, parenti e colleghi di lavoro? Cen’è una in offerta lampo a 26,21 euro su Gearbest.

E’ una soluzione tutto-compreso perché oltre alla webcam, è integrato un microfono che ne abilita la comunicazione audio e una luce frontale per migliorare la visibilità di ciò che inquadra la camera. Probabilmente si tratta di una luce di tipo LED (anche se né la scheda tecnica né le immagini pubblicitarie lo specificano) la cui intensità può essere regolata per mezzo di una rotella incastonata lungo il cavo. In questo modo si potrà adattare la ripresa offrendo una buona illuminazione senza però bruciare le luci o introdurre artefatti nell’immagine.

Il collegamento al computer avviene via USB e non richiede alcun driver per funzionare: basta collegarla ed è subito pronta all’uso.

La telecamera è dotata di messa a fuoco automatica mentre la risoluzione dovrebbe quantomeno essere Full HD: sulla scheda tecnica troviamo scritto 2K / Full HD ma non è chiaro se si tratta di un errore concettuale (il Full HD ha una risoluzione pari a 1.980 x 1.080 pixel mentre il 2K è pari a 2.048 x 1.080 pixel) o se c’è la possibilità (tramite software?) di regolarla su uno dei due valori.

Come dicevamo è incorporato un microfono dotato di un sistema di riduzione del rumore e capace di captare chiaramente i suoni ad una distanza massima di 10 metri.

Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, il diametro della struttura principale è pari a 52 millimetri mentre lo spessore è di 20 millimetri. Ha una base ruotabile di 360 gradi grazie alla quale si può direzionare la webcam magari verso una lavagna senza doverla rimuovere dal profilo del monitor alla quale è agganciata. Nelle immagini pubblicitarie si legge inoltre “design antiscivolo”, il che potrebbe voler significare che la base con cui si fissa al profilo di un monitor dovrebbe essere dotata di un inserto in silicone o in altro materiale che ne migliora l’aderenza.

E’ compatibile con tutti i computer sui quali è presente Windows in versione 7, 8 oppure 10; oppure su Ubuntu 10.04 e versioni successive; Chrome OS; Linux 2.6.24; Android 5 e superiori (tramite un adattatore per la spina USB, da acquistare a parte); macOS 10.6 e versioni successive.

Come dicevamo in apertura, si compra su Gearbest per 26,21 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.