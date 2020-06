WeiPai, il nuovo ultrabook 14 pollici dalla Cina ha 8 GB di RAM e costa 350 euro in offerta lampo

Ancora un altro portatile dalla Cina, che propone caratteristiche tecniche d’eccezione a prezzi davvero contenuti. Questa volta parliamo del notebook WeiPai, che con i suoi 8 GB di RAM assicurerà certamente un utilizzo da ufficio davvero fluido. Si trova in offerta lampo a questo indirizzo, dove lo si acquista a poco più di 350 euro.

Il portatile propone, al suo interno, il processore Intel Celeron n3450, con frequenza a 1.1 GHz. L’altra caratteristica importante è il grande schermo, che offre una diagonale di 14 pollici, dunque molto grande, che assicura un utilizzo per Office e per la visione di contenuti multimediali senza problemi. Ovviamente, si tratta di un pannello con risoluzione Full HD, quindi 1920×1080.

A livello estetica offre un look ormai consolidato per i portatili di matrice cinese, tutti molto minimali e moderni, con uno spessore particolarmente ridotto, che arriva a 1,5 cm. A livello dimensionale, nonostante la dimensione importante dello schermo, il portatile si difende molto bene, e grazie a cornici assolutamente ottimizzate, arriva a misurare 32,5 cm in lunghezza, con 22 cm in larghezza, per un peso complessivo di circa 1,3 kg.

La batteria integrata da 5000 mAh assicura una longevità che varia tra le 5 e le 7 ore, a seconda degli utilizzi, mentre a livello di connettività la periferica offre 2 USB full siza 3.0, un ingresso micro HDMI per il collegamento a monitor esterni, un lettore di MicroSD e il jack 3,5 mm, oltre al connettore per la ricarica e alimentazione.

Naturalmente, a livello software monta Windows 10, che arriverà già installato e pronto all’uso. Interessante notare che, oltre alla consueta colorazione metallizzata, è disponibile anche una variante oro rosa, che certamente potrà attrarre maggiormente un pubblico femminile.

Solitamente il portatile ha un listino di oltre 380 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta lampo a 350,67 euro, direttamente a questo indirizzo.