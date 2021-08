Welcome to the Blumhouse, a ottobre quattro nuovi thriller su Amazon Prime Video

Welcome to the Blumhouse è il titolo della serie che riempirà di suspense l’autunno di Amazon Prime Video. Con questo ciclo di film, Amazon offrirà agli abbonati Prime thriller unici e inquietanti, con cast di attori affermati e alla regia talenti emergenti.

I film arriveranno in esclusiva sulla piattaforma di tv in streaming di Amazon nel mese di ottobre. Bingo Hell e Black as Night sono i due primi titoli ad essere resi disponibili per il pubblico di Prime: l’uscita è prevista per il primo ottobre. Seguiranno l’8 ottobre, gli ultimi due film: Madres e The Manor.

Bingo Hell

Una grintosa anziana (Adriana Barraza) lotta per proteggere il suo amato quartiere da una forza malvagia che ha preso il controllo della sala bingo del quartiere e sta uccidendo i residenti in modi raccapriccianti. Un film horror malvagiamente originale con un tocco diabolicamente divertente. L’uscita è prevista per il 1° ottobre.

Black as night

Un’adolescente piena di risorse e assetata di vendetta, con i suoi amici fidati, trascorre l’estate combattendo contro i vampiri che terrorizzano New Orleans. Black as Night è un ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell’umorismo. L’uscita è prevista per il 1° ottobre.

Madres

In dolce attesa del loro primo figlio, una coppia messicano-americana si trasferisce in una comunità agricola di migranti nella California degli anni ’70, dove strani sintomi e visioni terrificanti minacciano la loro nuova famiglia. Le scoperte che farà la donna, esplorando il ranch dove vivono, la porteranno a una verità molto più strana e terrificante di quanto avrebbe potuto immaginare. L’uscita è prevista per l’8 ottobre.

The Manor

Dopo aver subito un lieve ictus, Judith Albright si trasferisce a malincuore in una storica casa di cura dove si convince che una forza soprannaturale stia uccidendo i residenti. Una forza malvagia dà il tormento a chi vive nella casa di cura. Il film è un gotico racconto del terrore con un tocco moderno. L’uscita è prevista per l’8 ottobre.

