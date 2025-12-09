WhatsApp e iPhone: scopri il trucco segreto per vedere anche i messaggi cancellati

Il trucco segreto per vedere i messaggi cancellati di WhatsApp su Iphone: poche semplice mosse e potrai recuperarli.

WhatsApp continua a essere una delle piattaforme di messaggistica più popolari a livello globale, ma una delle sue funzionalità più discusse rimane quella che consente di eliminare i messaggi dopo l’invio.

Quando un contatto cancella un messaggio, sullo schermo compare la dicitura “Questo messaggio è stato eliminato”, generando spesso curiosità e domande tra i destinatari. Ma è possibile leggere i messaggi cancellati su WhatsApp da iPhone?

Recuperare messaggi cancellati su WhatsApp per iPhone

Nonostante WhatsApp non fornisca un’opzione ufficiale per visualizzare i messaggi eliminati, esistono diversi metodi praticabili, con vari livelli di complessità e affidabilità. È fondamentale però prestare attenzione a non compromettere la privacy o la sicurezza del proprio dispositivo. Il metodo più semplice, sicuro e consigliato è utilizzare il backup delle chat precedentemente salvato su iCloud.

Ecco come procedere: aprire WhatsApp e accedere a Impostazioni > Chat > Backup delle chat, poi verificare la data dell’ultimo backup disponibile e poi disinstallare WhatsApp dall’iPhone. Infine reinstallare l’app dall’App Store e durante la configurazione, scegliere l’opzione “Ripristina cronologia chat”.

Se il messaggio eliminato era presente al momento del backup, sarà possibile visualizzarlo nuovamente. Questa procedura resta il metodo più affidabile e privo di rischi. Diversamente da Android, il sistema operativo iOS presenta restrizioni più rigorose sulla lettura delle notifiche. Alcune app sull’App Store promettono di salvare le notifiche ricevute, ma su iPhone queste soluzioni risultano spesso inefficaci o parziali a causa delle limitazioni imposte da Apple.

Nel 2025, sul mercato esistono diversi programmi per computer che permettono di estrarre e recuperare messaggi WhatsApp cancellati da iPhone, agendo anche su backup iCloud o iTunes. Tra i più diffusi: iMyFone ChatsBack for WhatsApp, Dr.Fone – WhatsApp Recovery e Tenorshare UltData WhatsApp Recovery.

Il funzionamento è abbastanza semplice: collegando l’iPhone al computer, si seleziona il tipo di dati da recuperare, si avvia la scansione e si visualizzano i messaggi recuperabili prima di salvarli. Questi software rappresentano un’alternativa valida ma richiedono attenzione nel processo per evitare problemi di compatibilità o sicurezza.

Se si dispone di un backup iCloud antecedente all’eliminazione del messaggio, è possibile eseguire un reset totale dell’iPhone (Impostazioni > Generali > Ripristina > Inizializza contenuto e impostazioni) e ripristinare quel backup durante la configurazione. È importante sapere però che questa operazione cancella tutti i dati correnti, pertanto è consigliabile un backup completo prima di procedere.

Per non perdere messaggi importanti in futuro, una buona pratica è effettuare screenshot regolari o utilizzare la funzione di registrazione schermo integrata su iPhone per salvare conversazioni rilevanti. Sebbene manuale, questo metodo si rivela spesso utile per conversazioni sensibili.