WhatsApp porta le chat vocali nei gruppi di ogni dimensione

Le chat vocali su WhatsApp (Meta) hanno fatto la prima comparsa nel lontano 2023, ma da allora sono rimaste confinate solo nei gruppi di grandi dimensioni. Diverse dalle chiamate tradizionali e anche dalle chiamate di gruppo, ora le chat vocali risultano disponibili per tutti gli utenti, anche nei gruppi con numero di partecipanti più contenuto.

In alcune occasioni i messaggi scritti in chat non sono l’ideale per comunicare. Mentre si guarda un finale di stagione importante, durante i momenti più concitati di una partita o per commentare al volo notizie bomba, le chat vocali offrono un ritrovo più diretto e immediato.

Con le chat vocali il telefono non squilla e gli utenti del gruppo ricevono una notifica silenziosa più discreta, in questo modo si può intervenire nella discussione e anche rispondere con comodo.

La flessibilità si estende anche all’interfaccia, perché la chat vocale occupa solo una piccola parte dello schermo e non tutta l’area disponibile come avviene per le telefonate. In questo modo l’utente può effettuare più operazioni in contemporanea, per esempio può continuare a leggere i messaggi e la chat, oltre che ascoltare i messaggi vocali e rispondere, sempre tenendo sotto controllo le notifiche.

Prima di questo aggiornamento le chat vocali di WhatsApp erano disponibili esclusivamente per gruppi con numero di partecipanti compreso tra 32 e 256 utenti. Queste soglie escludevano un gran numero di gruppi più piccoli, utilizzati dalla maggior parte degli utenti per comunicare con familiari, amici e colleghi.

Con l’espansione dell’ultimo aggiornamento le chat vocali risultano disponibili non solo per i gruppi più piccoli, ma anche per gruppi fino a 1.024 partecipanti. Ricordiamo che ogni utente di qualsiasi gruppo può utilizzare la chat vocale quando lo desidera. Per farlo bisogna scorrere in fondo nella chat, scorrere verso l’alto e tenere premuto per alcuni secondi.

Infine WhatsApp rammenta che così come i messaggi in chat e le chiamate personali, anche le chat vocali sono protette con crittografia end-to-end. Negli scorsi giorni Codacons ha accusato Meta per pratiche scorrette per aver inserito l’assistente Meta AI in WhatsApp senza consenso degli utenti e senza possibilità di rimuoverlo.

