Solo 10 euro: telecomando universale Wi-Fi J0A2 compatibile con Alexa e Google Home

Altro giro altra offerta per il telecomando universale Smart Home J0A2, che sfrutta ormai una tecnologia conosciuta e ben consolidata, ovvero quella che attraverso la connettività WI-Fi e i comandi infrarossi (IR) permette di rendere smart tutti gli elettrodomestici presenti in casa e controllabili con un telecomando.

Stiamo parlando di dispositivi come televisori, lettori DVD o Blue-ray, condizionatori, cancelli o porte elettriche… ogni dispositivi insomma per il quale siamo abituati ad utilizzare u telecomando ad infrarossi.

Di dimensioni minuscole, lo Smart Home J0A2 si collega alla vostra rete Wi-Fi di casa, e dopo il collegamento potrete comodamente configurarlo con l’apposita applicazione per smartphone (Android o iOS) per poter controllare i dispositivi presenti nei paraggi.

Basterà ad esempio posizionarlo in sala, davanti alla TV per decidere da remoto quando accendere il televisore, oppure vicino al condizionatore per rinfrescare l’ambiente prima di tornare in casa, programmando anche le accensioni e gli spegnimenti attraverso il calendario o il timer.

Le funzioni smart non si fermano qui: lo Smart Home J0A2 è infatti compatibile con IFTTT, Alexa e Google Home grazie alle app Tuya e Smart Life, caratteristica che ne estende le funzionalità rendendo ancora più smart gli ambienti della vostra casa. Infine i comandi possono anche essere condivisi con i vostri familiari, per rendere l’interazione più comoda all’intero nucleo familiare.

Smart Home J0A2 si acquista a soli 10 euro con spese di spedizione gratuita cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.