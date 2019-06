Wi-Fi perfetto in casa con Deco M4 di TP-Link: il prezzo più basso è su Amazon

Deco M4 di TP-Link, un eccellente sistema per creare reti wi-fi mesh in casa è in saldo su Amazon: 99,99 euro, il prezzo più basso visto fino ad oggi.

Il sistema TP-Link Deco M4 permette di distribuire le risorse del Wi-Fi in casa in modo intelligente, creando una rete peer-to-peer, una sorta di maglia di nodi interconnessi, che permette un miglior equilibrio tra performance e affidabilità. Si eliminano così i problemi più comuni che possono derivare da una scarsa potenza del segnale, da una banda limitata o una bassa velocità di trasmissione, ma anche da fattori come la tipologia di abitazione, il numero di apparecchi collegati, la gestione del flusso dei dati e molto altro.

Deco M4 permette di passare da una stanza all’altra, da un piano all’altro, scendere in taverna, andare in giardino con il proprio smartphone o tablet in mano senza la minima interruzione del segnale. La scalabilità della copertura è assicurata dalla possibilità di aggiungere alla rete fino a 10 unità della gamma Deco

L’installazione e la gestione del network è facilitata dall’app Deco (per Android e iOS), che permette di monitorare anche l’accesso e lo stato della rete ovunque ci si trovi, modificare i parametri di priorità di connessione e garantire la sicurezza di ogni accesso anche agli ospiti con la creazione della rete guest dedicata.

E per i genitori alle prese con i primi approcci a Internet dei propri figli c’è la funzione Parental Control, che consente di creare un profilo utente per ogni membro della famiglia, bloccando l’accesso a specifici siti, determinando opportuni limiti di tempo e definendo regole di bon ton, ad esempio “niente Internet quando si cena”.

Il sistema Mesh Wi-Fi Dual-Band AC1200 Deco M4 è compatibile con Amazon Alexa e con IFTTT e avrebbe in costo nella configurazione a due unità di 139,99 euro. Lo si trova con un po’ di sconto, ma nessuno l’offre a 99,99 euro come Amazon. Se volete aggiungere una unità la pagherete 79 euro. e avrete un sistema completo a 180 euro, meno del costo dell’acquisto del pacchetto da tre (199 euro)